Maibaum und Spenden für das Pflege- und Betreuungszentrum Raabs

Der wiederkehrende Frühling wurde am 27. April im Pflege- und Betreuungszentrum Raabs in traditioneller Weise mit einem „Maibaum Aufstellen“ begrüßt.

Der Kinderchor und die „Bläserklasse Raabs“ der Volksschule Raabs, in Begleitung ihrer Direktorin Anita Mayrhofer und der Volksschul-Lehrerinnen Birgit Prkna, Julia Schmid, Vanessa Simon und des Musikschullehrers Helmut Pöckl, umrahmten die Feierlichkeit musikalisch mit Gesang und Blasmusik. Bürgermeister Franz Fischer hatte den Baum als Spende mit im Gepäck. Vizebürgermeisterin Margit Auer folgte ebenfalls als Vertreterin der Gemeinde der Einladung zum Fest.

Im Rahmen der Veranstaltung durfte Direktorin Monika Mayrhofer in Vertretung der Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums Spendengaben entgegennehmen. Eine Abordnung der Laienspielgruppe Raabs, allen voran Helene Schimani, überbrachte eine digitale Temperatur- und Zeitanzeige für den Garten. Die Sparkasse der Stadt Groß-Siegharts Privatstiftung, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Christian Reegen, ermöglichte die Finanzierung von Pflegehilfsmitteln in Form von fahrbaren Mobilitätssesseln, die multimorbid erkrankten Personen die Möglichkeit bieten, das Pflegebett zu verlassen und in einer entsprechend angenehmen Position am Alltagsgeschehen teilzunehmen.

Viele Bewohner folgten dem Spektakel aufgrund der noch kalten Außentemperaturen aufmerksam über die Zimmerfenster und Wintergärten. Einige wagten sich jedoch mitten ins Geschehen. Zivildiener brachten unter Anweisung von Günther Mayer den von ehrenamtlichen Mitarbeitern geschmückten Baum mittels „Schwartlinge“ und vollem Körpereinsatz in den Stand.

Beim Maibaum-Aufstellen: Anita Mayrhofer, Walter Lukas, Helene Schimani, Christian Reegen, Margit Auer, Franz Fischer, Michael Treadaway, Norbert Grün, Monika Mayrhofer, Leopoldine Bacher, Karl Habenbacher, Ute Hahnl und Erich Weixelbraun und weitere Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums. Foto: privat

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.