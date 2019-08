Für Aufregung sorgten in der Vorwoche ohne Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen aufgestellte Fahrverbotstafeln in der Kellergasse. Bürgermeister Manfred Herynek wollte damit auf Anrainerbeschwerden wegen zu hohen Verkehrsaufkommens in der Gemeindestraße aufgrund der gesperrten Brücke über die Thaya reagieren. Er suchte jedoch nicht, wie in solchen Fällen vorgeschrieben, bei der Behörde an, sondern ließ die Tafeln eigenmächtig aufstellen.

Dieser Fauxpas blieb nicht ohne Folgen für manche Fahrzeuglenker, denen das Fahrverbot seltsam vorkam und die es deshalb ignorierten, um sich die sonst kilometerlange offizielle Umleitung wegen der Brückenbaustelle zu sparen.

Zu ihrem Pech kontrollierte nämlich die Polizei – wohl auch auf Bitte des Bürgermeisters – die Einhaltung des Fahrverbots, und strafte auch einzelne zuwiderhandelnde Lenker.

Das Bittere an der Sache: Da das Fahrverbot aufgrund der eigenmächtigen Aufstellung der Tafeln nicht rechtsgültig war, hätte nicht gestraft werden dürfen. „Gibt es eine Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen?“ wandte sich eine Leserin an die Redaktion. Mit dem Rat, sich an die Bezirkshauptmannschaft zu wenden, hatte sie Erfolg. Sie bekommt die Strafe zurück.

Aufruf: Lenker sollen sich bei BH melden

„Das ist rechtlich zwar eine schwierige Sache, weil es für so etwas keine klaren gesetzlichen Regelungen gibt, aber wir werden für die Betroffenen eine Lösung anbieten“, sagt Bezirkshauptmann Günter Stöger. Wer in Markl wegen des Fahrverbots Strafe gezahlt hat, soll sich an die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen wenden.

„Wie man es macht, ist es verkehrt“, meint Bürgermeister Manfred Herynek. Er habe in der Annahme, dass das Behördenverfahren zu lange dauere, die Schilder aufstellen lassen. Anrainer hätten dann bei der Polizei angerufen und gebeten, das anscheinend kaum beachtete Fahrverbot zu überwachen. Dass das Verbot widerrechtlich aufgestellt wurde, daran dürften die Beamten wohl nicht gedacht haben.