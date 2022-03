„Goldener Erdapfel“ für Felix Fuchs

Werbung

Die Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft (NÖS) in Markl ist Österreichs einziger Erdäpfelzüchter. Der langjährige Zuchtleiter Felix Fuchs trat im Vorjahr in seinen wohlverdienten Ruhestand. Die Interessensgemeinschaft Erdäpfelbau (IGE) nahm ihren diesjährigen Fachtag zum Anlass, Fuchs einen „Goldenen Erdapfel“ für sein Lebenswerk zu überreichen.

Der in der Gemeinde Schweiggers geborene Felix Fuchs trat nach absolviertem Studium an der Universität für Bodenkultur (BOKU) 1983 in den Dienst der NÖS und hat sich auch in Markl niedergelassen. 1991 übernahm er die Saatzuchtleitung, ab 1998 leitete er als einer von zwei Geschäftsführern die Geschicke der NÖS. Zudem war er 20 Jahre im Vorstand der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs (Saatgut Austria) tätig, wo er die Interessen der Kartoffelzüchtung und Pflanzgutproduktion vertreten hat.

37 Sorten zur Eintragung gebracht

Während seiner 30-jährigen Tätigkeit als Kartoffelzüchter brachte er insgesamt 37 Sorten zur Eintragung. Neben der noch jungen Sorte Valdivia, die in den letzten Jahren durch ihre Qualität überzeugte, wurden auch Sorten wie Tosca, Erika, Fabiola, Bosco und Herbstgold von ihm zur Eintragung in die österreichische Sortenliste gebracht. Er hat auch die von seinem Vorgänger Franz Kammerer entwickelte Sorte Ditta international bekannt gemacht.

Umweltbedingungen haben sich stark verändert

Die Zeit seiner beruflichen Tätigkeit war von immer neuen Herausforderungen geprägt. „Die vielen verschiedenen Zuchtziele zu erreichen, ist sehr schwierig geworden“, erzählt Fuchs. „Die Verwertungsrichtungen wie Chips, Speisekartoffel und Stärkeindustrie haben sich kaum verändert. Nur die Umweltbedingungen haben sich stark verändert, das weiß auch mittlerweile jeder. Natürlich müssen hier die Sorten angepasst werden. Denn es kann passieren, dass ältere Sorten Probleme bekommen, weil sie mit der Trockenheit und den höheren Temperaturen nicht zurechtkommen.“

Zehn Jahre Entwicklung für neue Sorte

Der Prozess von der Kreuzung angefangen bis zu einer Registrierung dauere mindestens zehn Jahre. Jüngere Sorten seien schon unter den veränderten Umständen aufgewachsen und von Haus aus besser angepasst. Mit diesen Typen werde auch wieder weitergekreuzt. „In der Praxis dauert es noch einmal fünf Jahre, bis man sieht, ob eine Sorte in Schwung kommt oder nicht“, führt Fuchs aus. „Es kann dann wieder eine Schwäche auftreten, wie besondere Anfälligkeiten gegenüber einer Krankheit. Dann ist die große Hoffnung auch gleich wieder vorbei. Das habe ich auch öfters erlebt.“

Konkurrenzkampf ist enorm

Die NÖS sei im Vergleich zu internationalen Kartoffelzuchten ein Zwerg, meint Fuchs: „Wir starten jedes Jahr mit 50.000 Sämlingen, bei denen am Ende ein bis zwei Sorten aus dem Jahrgang übrig bleiben. Die großen Firmen starten mit 500.000 Sämlingen. So gesehen ist uns von den finanziellen Mitteln her doch viel gelungen.“ Der Konkurrenzkampf sei enorm. Darum sei man froh, dass Sorten wie Ditta oder die Chipssorte Hermes, ebenfalls von Franz Kammerer gezüchtet, internationale Bedeutung erlangt haben. Die Sorte Erika von Fuchs sei in der Schweiz die größte Speisekartoffelsorte geworden. Die NÖS wolle weiterhin unabhängig bleiben, daher seien Zuchterfolge sehr wichtig.

Gentechnik noch nicht durchgesetzt

In den jeweiligen Ländern gebe es verschiedene Anforderungen, was Speisekartoffeln betrifft. „In Österreich werden festkochende Sorten bevorzugt, die man hauptsächlich für Salat verwendet“, erläutert Fuchs. „Wir brauchen aber auch für Knödel, die außer in Bayern kaum international bekannt sind, auch mehr mehlige Typen.“ Bei Pommes frites und Chips gebe es rund sieben große Firmen, die weltweit dominieren, und die hätten überall die gleichen Anforderungen. In Österreich und Europa hat sich die Gentechnik noch nicht durchgesetzt, darum werden nach wie vor Kreuzungen durchgeführt. Der Bio-Bereich wird immer größer, darum seien Resistenzen besonders wichtig.

Beste Auszeichnung sind gelungene Sorten

Die Verleihung des „Goldenen Erdapfels“ erfolgte im Rahmen des IGE-Fachtages 2022 von Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr und IGE-Obmann Franz Wanzenböck.

Felix Fuchs freut sich natürlich über die Verleihung, doch die beste Auszeichnung ist für ihn, dass nach wie vor 20 Sorten in der Vermehrung in der Genossenschaft sind.

Doch er genießt jetzt den Ruhestand und pflanzt im eigenen Glashaus gesundes Gemüse für den Eigenbedarf. Mit Susanne Kirchmaier wurde eine Nachfolgerin bei der NÖS gefunden.

