Handwerk und Kunst mit besonderen Schmankerln

Herrlich dufteten die Produkte der "Seifenfee", die von Andreas Süß angeboten wurden. Süß und scharf lautete das Motto von Doris Schandl. Georg Schuh präsentierte edle Stücke aus Fischleder. Ein Spezialist für Öle:Johannes Schwarzinger. Für Köstliches rund um den Honig interessierte sich Manuela Groß am Stand von Petra und Roland Binder. Für die Verpflegung sorgte der Rotary Club Zwettl-Waidhofen, im Bild Ingeborg Rinke, Wilhelm Meller und Franz Stanzl mit den Gästen Lieselotte und Gerhard Loidolt sowie Georg Schuh. Betriebsführung mit Rudolf Strobl, im Bild Gerhard und Christa Kainrath, Christian und Maria Hurt, Eva Reichhardt, Roswitha Gruber und Gertrude Wagner. Gegen den Durst waren die Produkte von Evelyn Bäck von der Hopfenspinnerei. Dominik Groß bot Geschnitztes aus Holz an. Holz kann mehr, im Bild Elfriede Böhm mit Beata und Gerhard Hackl. Dekoratives für den Garten wählten Helga Passon, Johannes Lauter und Karin Hölzl aus. Hinter einem Berg von Handarbeiten verschwand Melitta Mayer beinahe. Rosa Lauter ließ sich von Ulrike Müller-Kasper über die passende Auswahl beraten. Keramik aus Tschechien boten Stenek und Rosa Dolezal an. Kunstvoll verarbeitete Taschen gab es bei Elfriede Atzmüller, im Bild mit Maria Eipeltauer, zu bewundern. Lustige Tiere konnten bei Nicole Henzel erworben werden. Holz als Werkstoff bevorzugt Maria Karrer, beim Gustieren traf man Susi und Gerhard Köck. Motivpolster zum Kuscheln bot Anita Meyer an. Martina Judt konnte man auch bei der Herstellung ihrer Produkte zusehen. Kunsthandwerk aus Holz zeigten Renate Hieß und Eduard Hink.

