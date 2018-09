Das 28. Marktfest in Kautzen fand am vergangenen Sonntag statt. Dieses nahm man zum Anlass, den neu gestalteten Otto-Prosenbauer-Platz zu eröffnen.

Vor 15 Jahren, zu seinem 70. Geburtstag, wurde dieser Platz dem Ehrenbürger Otto Prosenbauer gewidmet. Ein Platz neben seinem Wohnhaus auf der einen Seite und auf der anderen Seite der ehemalige Betriebsstandort von der Firma Prosenbauer. Anlässlich seines 80. Geburtstages wurde eine Steinsäule mit dem Platznamen errichtet. Am 12. August des heurigen Jahres hätte Otto Prosenbauer seinen 85. Geburtstag gefeiert. So war es der Gemeinde ein großes Anliegen, dies zum Anlass zu nehmen und den Platz neu zu gestalten.

Emil Weber und Karin und Christian Datler waren bei der Eröffnung des Otto-Prosenbauer-Platzes dabei. | Gerald Muthsam

Durch die Unterstützung der Otto-Prosenbauer-Privatstiftung und das zur Verfügung stellen eines Grundstückes vom Garten des Ehrenbürgers ist es gelungen, einen attraktiven Platz zu schaffen. Es war der Gemeinde aber auch ein großes Bedürfnis, eine Ehrentafel mit dem Lebenslauf von Otto Prosenbauer anzubringen. Prosenbauer hat trotz seines großen unternehmerischen Erfolges nie die Wurzeln, nie seine Heimat vergessen. Er war immer an der Entwicklung der Gemeinde, an den öffentlichen Einrichtungen und dem Vereinsleben sehr interessiert, und durch seine Unterstützung konnte so manches Vorhaben umgesetzt werden.

Auch nach seinem Ableben hatte Prosenbauer in seiner Privatstiftung seine Vorgaben zur Unterstützung von Schülern, Maturanten und Vereinen von Kautzen bekundet. Bürgermeister Manfred Wühl wünschte sich, dass Otto Prosenbauer ein Vorbild für viele andere wird.

Vereine garantieren noch Zusammenhalt

Bundesrat Eduard Köck sprach von Kautzen als impulsive Gemeinde in der Vergangenheit und Gegenwart. Er wies auf die Veränderungen im Dorfleben hin. Früher hatte man sich nach der Arbeit im Gasthaus getroffen und gesungen.

In der Zeischenzeit starben viele Traditionen aus und schlossen auch viele Gasthäuser. Köck betonte auch, dass in der Region diese Entwicklung nie voll angekommen ist, und durch die diversen Vereine noch ein Zusammenhalt gegeben ist. Darum sei es auch die Aufgabe der Gemeinde, Plätze wie diesen für eine Zusammenkunft zu gestalten. Eduard Köck bedankte sich auch seitens der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Otto-Prosenbauer-Stiftung für die Unterstützung.

Dominik Schuller und Isabel Fichtenbauer präsentierten stolz ihren Oldtimer Cadillac Seville, Baujahr 1976. | Gerald Muthsam

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl betonte den Gedenktag der positiven Art in Kautzen. Einerseits sei ein Platz neu gestaltet worden und dürfe nun eröffnet werden, auf der anderen Seite wolle man auch einem Ehrenbürger gedenken. Schnabl habe bei seinen Recherchen über Otto Prosenbauer erkannt, dass dieser enorm heimatbezogen und sehr menschlich war. „Er hat den anderen Menschen als Ganzes gesehen und war sehr wohltätig, was für unsere Region einzigartig ist. Deshalb ist er auch zu Recht zum Ehrenbürger von Kautzen ernannt worden.“

Dominik Kainz, Anselm Hauer und Patrick Haidl vom Roten Kreuz präsentierten ihr Einsatzfahrzeug und eine Reanimation an der Puppe. | Gerald Muthsam

Neben der Eröffnung des Platzes gab es noch einige Attraktionen beim Marktfest. Beim Oldtimertreffen konnte man alte Autos, Motorräder und Traktoren bestaunen. Das Rote Kreuz präsentierte ein Einsatzfahrzeug und Geräte, die im Alltag angewendet werden. Man konnte Blutdruck, Puls und die Sauerstoffsättigung messen und die Reanimation bei einer Puppe erleben. Der Zivilschutzverband informierte über das richtige Verhalten im Katastrophenfall. Die Post bot Marken mit eigenem Porträt an. Natürlich konnte man auch das Kautzener Heimatmuseum besichtigen und in der Schulaula gab es einige interessante Angebote rund um die Gesundheit.