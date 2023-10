Familienfreundliche Gemeinde Vitis: Workshop-Phase abgeschlossen

Bereits seit 2011 bemüht sich Vitis um noch mehr Familienfreundlichkeit in der Gemeinde und das mit Erfolg. Seit 12 Jahren ist Vitis nun mit dem staatlichen Gütezeichen für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Auch das Reaudit in diesem Jahr ist vielversprechend. Dieser Prozess wird heuer von Theresa Gerstorfer (NÖ Dorf- und Stadterneuerung) begleitet. Der SOLL-Workshop konzentriert sich dabei auf neue Maßnahmen, die in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden müssen. Dabei ist es wichtig, sich dem Ist-Zustand bewusst zu sein und angepasste Angebote und Maßnahmen zu erstellen. Auch der UNICEF Workshop, der gemeinsam mit den Kindern der Volksschule Vitis im Vorfeld abgehalten wurde, spielte bei der Entscheidungsfindung für Maßnahmen eine große Rolle. Alle Generationen wurden bei der Maßnahmenentscheidung betrachtet. Alle Bürger aus Vitis waren dabei herzlich eingeladen.

Die im Workshop ausgewählten Maßnahmen werden nun dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt und die Entscheidung in einem Gemeinderatsbeschluss festgehalten. Ein externer Auditor begutachtet dann den Prozess und stellt ein Grundzertifikat aus. Nach drei Jahren Umsetzungsphase wird erneut überprüft und bei positiver Bewertung das Vollzertifikat ausgestellt.

Bürgermeisterin Anette Töpfl äußerte ihre Begeisterung über die Beteiligung der Bürger an diesem Workshop und betonte die Wichtigkeit, ihre Ideen und Perspektiven ernst zu nehmen. Die Gemeinde Vitis ist entschlossen die Lebensqualität für Familien und Kinder weiter zu verbessern.