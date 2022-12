Klassenkonzert in Oberndorf: Üben mit Erfolg

Die Querflötenklasse der Musikschule Thayatal spielte eine Matinée unter der Leitung von Lehrerin Birgit Karoh am Standort in Oberndorf bei Raabs. Zwischen den vielfältigen Beiträgen, die von der Renaissancemusik bis zur Musik der Gegenwart reichten, konnte Birgit Karoh dem aufmerksamen Publikum über viele positive Ereignisse aus der Flötenklasse berichten. Zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg durfte Katharina Waitz gratuliert werden, und insgesamt sieben Schülerinnen ernteten Beifall für Erfolge beim kürzlich in Raabs abgehaltenem Bewerb „Spiel in kleinen Gruppen“ der BAG Horn-Waidhofen.

Valentina Fischer konnte im gemischten Ensemble der Jugendkapelle Raabs einen „Ausgezeichneten Erfolg“ erspielen, „The Flute Foxes“ mit Katharina Waitz, Lisa Dworan und Florian Piffl erreichten mit 93 Punkten ebenfalls das höchste Prädikat und „The Fluterinas“, bestehend aus Anna Appeltauer, Juliane Müller und Kerstin Ringl, konnten einen „Sehr guten Erfolg“ mit 89 Punkten erzielen. Auszüge aus den Kammermusikprogrammen wurden auch beim Klassenkonzert vorgetragen, und solistische Stücke, Duette oder mit Begleitung sorgten für musikalische Abwechslung. Musikschullehrer Christoph Eber hardt begleitete die Schülerinnen am Klavier und war auch ein hochkarätiger Musizierpartner für den Flötennachwuchs.

Weitere Prüfungen im Laufe des Schuljahres

Im Laufe des Schuljahres stehen weitere zu erreichende Ziele auf dem Plan. So werden einige Schülerinnen das Junior-Level abschließen, auch Silber- und Goldprüfungen sind angestrebt.

Das solide Flötenspiel, die hohe Motivation und enorme Spielfreude der Auftretenden beeindruckten die Zuhörer. Die Musikschule darf sich auch über die Entscheidung der anwesenden Eltern freuen, die Anschaffung einiger neuer Notenständer zu übernehmen. Bei einem gemeinsam organisierten Brunch für alle Anwesenden fand das Konzert seinen Ausklang.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.