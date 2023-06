Maturatreffen 50 Jahre nach der Reifeprüfung

Ein umfangreiches Programm wurde von Elisabeth Mautner anlässlich des 50-jährigen Maturatreffens organisiert. Die Reifeprüfung wurde am naturwissenschaftlichen Realgymnasium in Waidhofen/Thaya im Juni 1973 von 30 Maturanten abgelegt.

Während einige ehemalige Schüler im Waldviertel geblieben sind, gab es auch weit angereiste Kollegen, wie etwa Lothar Adolf aus Ulm, Elisabeth Mautner aus Innsbruck, Franz Lang aus dem Kleinen Walsertal oder Dorothea Becker und Hermine Ploner, die es beide ins Land Salzburg verschlagen hat.

Beim Maturatreffen am 17. Juni stand ein Wandertag zur Granit-Destillerie von Günther Mayer nach Hollenbach auf dem Programm. Anschließend wurde der Pfarrheurige in Waidhofen besucht, wo auch eine Kirchenführung durch Herbert Gaar erfolgte. Ein privates Orgelkonzert wurde von Karl Immervoll gespielt. Bei einem Spaziergang entlang de Stadtmauern wurden Erinnerungen aufgefrischt, Alexander Frank den Besuchern die Veränderungen an ihrer alten Schule bei einer Führung durch das Gymnasium präsentierte. Das Stadtmuseum wurde unter fachkundigen Erklärungen von Franz Fischer besucht. Bei einem gemeinsamen Abendessen im FIT-Restaurant gab es nochmals Gelegenheit, alte Freundschaften wieder aufzufrischen und von seinen Erlebnissen und Erfahrungen zu berichten.