Ein im gewissen Sinne historisches Ereignis war die Segnung des neuen HLF 1 (Hilfeleistungsfahrzeug 1) der Feuerwehr Matzles am vergangenen Sonntagvormittag.

Es war nämlich die erste Fahrzeugsegnung seit dem Herbst 2019 – im Vorjahr waren derartige Veranstaltungen ja der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Die Feuerwehr Matzles hatte Anfang 2016 die Planungen für den Ankauf des HLF 1 gestartet und sich schließlich für einen Iveco Daily als Basis mit einem Aufbau von Magirus Lohr entschieden. Das Fahrzeug beherbergt einen 800-Liter-Wassertank mit Schnellangriffseinrichtung und verfügt auch über ein 13,5 kVA Stromaggregat. 161.000 Euro kostete das HLF 1, das am 15. Dezember 2018 in Matzles eintraf und Anfang 2019 in Dienst gestellt wurde.

Segnung wäre im Vorjahr geplant gewesen, fiel Corona zum Opfer. 2020 wäre die feierliche Segnung geplant gewesen, doch da machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Dafür war die Freude der Wehr und der Ortsbevölkerung umso größer, als am Sonntag zum Festakt geladen wurde – allerdings nur für die Matzleser und geladene Gäste, um die erste Veranstaltung nicht gleich zu groß werden zu lassen.

Stadtpfarrer Josef Rennhofer nahm die Fahrzeugsegnung vor. Er bezeichnete das HLF als „Fahrzeug der Nächstenliebe“: „Wir wissen, es wird Gutes damit geleistet. Hoffen wir, dass es nicht zu oft in Einsatz kommt, aber es ist gut, es zu haben, wenn man es braucht“, hob der Pfarrer hervor.

Im Rahmen des Festakts zur Segnung des neuen HLF 1 der FF Matzles wurden auch Ehrungen und Auszeichnungen vergeben: Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Liball, der Kommandant der FF Matzles Gregor Strohmayer, Richard Burggraf (Ehrenzeichen 50 Jahre Tätigkeit), Erwin Burggraf (Verdienstzeichen 2. Klasse), Franz Knapp (Verdienstzeichen 2. Klasse), Kurt Dangl (Verdienstmedaille 3. Klasse), Josef Litschauer (Ehrenzeichen 70 Jahre Tätigkeit), Leopold Hochleitner (Verdienstzeichen 3. Klasse), der Matzleser Kommandant-Stellvertreter Markus Hauer, Abschnittskommandant Christian Panagl und Bundesratsabgeordneter Eduard Köck. Michael Schwab

Der Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) wies auf die beeindruckende Zahl von rund 340.000 Feuerwehrmitgliedern in Österreich hin. „Das sind beeindruckende Zahlen, aber es wird schwieriger, junge Leute für das Ehrenamt zu begeistern“, gab Ramharter zu bedenken. „Aber hier in Matzles ist das anders, hier sind viele junge Leute bei der Feuerwehr“, merkte er lobend an.

Tätigkeit in Wehr auch beruflich von Vorteil. Die Feuerwehr biete ein breites Tätigkeitsfeld für technikaffine Menschen, und die aktive Tätigkeit in einer Feuerwehr sei auch im Berufsleben etwas Positives: „Das spricht für Sozialkompetenz und die Bereitschaft, sich weiterzubilden.“ Für die neue Waidhofner Bezirkshauptfrau Daniela Obleser war die Fahrzeugsegnung der erste offizielle Auftritt in ihrer neuen Funktion. „Die Feuerwehren liegen mir am Herzen, nicht nur wegen der Einsatzbereitschaft 365 Tage im Jahr, sondern auch weil sie einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten“, betonte Obleser.

Auch für den neuen Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Kurt Liball war die Segnung in Matzles eine Premiere in seiner neuen Funktion. Er hob die hervorragenden Leistungen der Matzleser Wehr bei Leistungsbewerben hervor: „Das bringt wichtige Übung – wenn ein Einsatz erforderlich ist, dann wird hervorragende Arbeit geleistet.“ Bundesratsabgeordneter Eduard Köck wies darauf hin, dass neben der Technik die Menschen das Wichtigste seien: „Ein tschechischer Vertreter fragte einmal, warum wir uns als reiches Land keine Berufsfeuerwehr leisten. Unser Feuerwehrvertreter antwortete: ‚Wir sind so reich, weil wir so viele Freiwillige haben‘.“