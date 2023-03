Cäcilien-Ehrung für Eibensteiner Pfarr-Organistin Maria Piffl

Am vierten Fastensonntag wurde nach der Kreuzwegandacht in der Ortskapelle von Zabernreith Maria Piffl als langjährige Organistin der Pfarre Eibenstein aus ihrem Dienst verabschiedet.

Bereits als 13-Jährige hatte sie in ihrer Heimatpfarre Obergrünbach die Orgel im Gottesdienst gespielt und später, nach Heirat und Übersiedlung nach Zabernreith, in der Pfarrkirche von Eibenstein jahrzehntelang an den Sonn- und Feiertagen ihren musikalischen Dienst fortgesetzt, bis sie nun, 85-jährig, in den Ruhestand trat.

Für ihren über 70-jährigen treuen Dienst an der Orgel wurde sie seitens der Diözese St. Pölten mit der Cäcilien-Medaille in Gold ausgezeichnet, die ihr von Prälat Conrad o. praem. in Anwesenheit vieler Gläubiger überreicht wurde. Auch Bürgermeister Franz Fischer bedankte sich im Namen der Stadtgemeinde Raabs für ihre herausragende Tätigkeit.

Im Anschluss an die Andacht lud die Dorfgemeinschaft von Zabernreith zur Agape ins Feuerwehrhaus ein.

