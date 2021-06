Dietmanns: Feuerwehr musste Tür öffnen .

Zu einer Türöffnung in einer Wohnhausanlage in der Waldreichsstraße wurde die Feuerwehr Dietmanns am Donnerstagvormittag gegen 9:50 Uhr alarmiert. Kurze Zeit später rückten die Kameraden mit dem HLFA 2 zum Einsatz aus, zu dem auch Rettung und Polizei unterwegs war, weil ein medizinischer Notfall vermutet wurde.