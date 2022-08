Xplosion-Party: Neue Highlights lockten hunderte Partygäste .

An den Erfolg vom Vorjahr knüpfte die legendäre Xplosion-Party in Unterpertholz an und ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die zweite Runde. Mit einer Fotobox samt XXL-Fotoleinwand und jede Menge skurriler Partyaccessoires sowie den selbstgemachten Fruchtshots hatten die Mitglieder des Vereins Moreboschweza rund um Philip Bittner, Julia Muthsam und Martin Hummel neue Highlights zu bieten und lockten so hunderte von Partygästen aufs Festgelände.