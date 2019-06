Das Feuerwerk am Freitagabend war wieder einer der Höhepunkte des Waidhofner Volksfestes des Roten Kreuzes. Neben den Besuchern am Festgelände verfolgten auch zahlreiche Leute auf den umliegenden Straßen, vor allem im Bereich „Heimatsleitn“ das Spektakel.

Anschließend wurde am Gelände ordentlich gefeiert. Diverse Fahrgeschäfte sorgten für Action, im Discozelt machte jüngere Generation Party, und auch das große Festzelt war gut besucht.

Am Samstagabend wurden die Besucher eingeladen, in Tracht zu kommen. Leider spielte das Wetter am letzten Festtag nicht so ganz mit, aber ein Volksfest in Waidhofen ohne Regen ist, wie die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigte, auch eher eine Seltenheit.