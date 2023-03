Blasmusik ist in Waidhofen und Horn im Aufschwung

Die Ausgaben für Instrumente, Trachten und Reparaturen waren im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, was auf einen Anstieg an Ausrückungen zurückzuführen ist. 2022 waren 456 (2021 waren es 209) Auftritte zu verzeichnen, 984 (386) Gesamtproben und 185 (81) Teil- und Registerproben. Der Ankauf von Instrumenten schlug sich 2022 mit rund 48.000 Euro zu Buche, im Jahr davor waren es knapp 18.000 Euro. „Wenn man die Zahlen in der Statistik betrachtet dann kann man feststellen, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren“, stellte die Obfrau fest. Auch die Anzahl der Musiker in den 19 Mitgliedskapellen konnte von 1029 auf 1041 gesteigert werden. „Mit 580 Mitgliedern unter 30 Jahren sind unsere Blasmusikvereine auch sehr jung aufgestellt“, freute sich Tiller und verwies darauf, dass auch der Musikverein Altenburg der Arbeitsgemeinschaft beitreten möchte.

Ein sensibles Thema, das auch die Musikkapellen ernst nehmen müssen, ist das generelle Aufkommen von Fehlverhalten in Bezug auf Mobbing oder Belästigung in der heutigen Gesellschaft. „Wir müssen alle immer ein offenes Ohr haben, feinfühlig und vertrauensvoll mit solchen Themen umgehen, auch wenn wir davon noch nicht direkt betroffen sind“, verwies Tiller darauf, dass es auch ein Handout vom Landesverband dazu gäbe.

Es ist viel los, bei den Blasmusikern

Neben diversen Konzerten der einzelnen Musikvereine sind in diesem Jahr die Konzertmusikbewertung Ende April im JUFA Raabs, die Nacht der Blasmusik im Mai in Weitersfeld oder das Weisenblasen und das Jugendblasorchestertreffen in Eggenburg größere Veranstaltungen. Höhepunkte des Veranstaltungsjahres werden das Musikfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Bezirksarbeitsgemeinschaft mit Marschmusikbewertung in Vitis Anfang September und der Kammermusikwettbewerb im November in Vitis sein.

„Erfolgreich verliefen die Premierenkonzerte des im Vorjahr neu gegründeten Bezirksblasorchesters sowie des ebenfalls neu gegründeten Bezirksjugendblasorchesters“, verkündete Bezirksjugendreferent Stefan Pfaunz, dass das Projekt 2025 wiederholt werden soll. „Besonders hat mich gefreut, dass aus allen Vereinen jemand dabei war. Der Kapellmeister steht zwar an der Spitze, wenn es jedoch keine gute zweite Reihe gibt, dann funktioniert es auch nicht.“

Besonders beworben wird in diesem Jahr die Musikfabrik, die vom 3. bis 7. Juli in den Räumlichkeiten der Mittelschule in Raabs abgehalten wird. In den drei Workshops Klang-Schmiede, Ton-Werkstatt und Takt-Manufaktur wird ein breites Programm geboten, das ansprechend für Anfänger bis zu Musikern auf Bronze-Niveau ist.

Auch über eine geplante engere Zusammenarbeit mit den Musikschulen berichtete Pfaunz. Als erfreuliche Entwicklung stellte er fest, dass sich viele Jugendliche für das aktive Arbeiten in den Vereinen interessieren, was man auch bei diversen Workshops zeige: „Wenn die jungen Menschen etwas machen wollen, dann soll man sie nicht aufhalten!“

Ehrenbezirksobmann Burghard Reiss drückte aus, dass die Entscheidung für die Obfrau Melanie Tiller und ihre Stellvertreterin Juliane Hofbauer richtig war: „Ich sehe schon, Melanie und Juliane, ihr habt die Burschen im Vorstand gut in der Hand!“

