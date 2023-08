Mehrere Stationen Familienfest und Frühschoppen im Vitiser Pfarrhof

E in Familienfest wurde von den Ministranten und der Jungschar Vitis am Sonntag gestaltet. Im Anschluss an die Festmesse fand ein Frühschoppen mit der „Musigruppn Vitis“ im Pfarrhof statt.

Parallel dazu gab es für Kinder verschiedene Aktivitäten. Auf den Stationen konnte man unter anderem auf einem Hackstock Nägel einschlagen, Gummistiefel zielwerfen, Basteln oder sich schminken lassen. Nach dem Mittagstisch kam ein Jongleur und Luftballonkünstler und die Feuerwehr bot ein Kistenklettern und Zielspritzen an.