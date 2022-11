Feuerwehr-Übungsziele erreicht

Die FF Meires-Kottschallings hielt am 25. Oktober die Unterabschnittsübung für den Unterabschnitt Windig-steig ab. Alle fünf Wehren des Unterabschnittes nahmen mit 48 Mitgliedern und sieben Fahrzeugen an der Übung in Meires teil. Die Übungsannahme war ein Brand im Schüttkasten Meires, im Gebäude wurden Personen vermisst.

Die Brandbekämpfung wurde mit massiven Außenangriffen durchgeführt. Die Zubringleitungen wurden von der Thaya und einem Hydranten hergestellt. Die Menschenrettung wurde mit schwerem Atemschutz durchgeführt. Zur Koordination der Atemschutztrupps wurde ein Atemschutzsammelplatz eingerichtet.

Schwung in Übungstätigkeiten bekommen

Bei der anschließenden Übungsbesprechung stellte die Übungsleitung mit Kommandant Günther Bauer, Kommandant-Stellvertreter Rene Schleritzko und Peter Döller fest, dass die Übungsziele erfolgreich erreicht wurden. Günther Bauer bedankte sich bei der Familie Noè-Nordberg für die Bereitstellung des Übungsobjektes. Abschnittskommandant Christian Panagl gratulierte dazu und bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme an der Übung. Es sei wichtig, gerade nach der Corona-Zeit, wieder Schwung in die Übungstätigkeiten zu bringen. Zudem berichtet er über den bevorstehenden Ankauf eines Atemschutzcontainers durch den Abschnitt.

Ruhiger und professioneller Ablauf

Bürgermeister Nikolaus Noè-Nordberg attestierte der Übungstätigkeit einen ruhigen und professionellen Ablauf. Er berichtete über die letzte Gemeinderatssitzung, in der beschlossen wurde, dass die Feuerwehren der Gemeinde mit 50% bei dem Ankaufsbeitrag zum Atemschutzcontainer unterstützt werden. Zudem wird von der Gemeinde Windigsteig die Grundgebühr der Blaulicht-SMS (Alarmierungssystem über eine bevorzugte Frequenz über das Smartphone) übernommen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.