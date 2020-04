Kammerer wurde am 19. Oktober 1927 in Ehrenhöbarten (Gemeinde Schrems, Bezirk Gmünd) geboren, jenen Jahr, in dem auch die NÖ Saatbaugenossenschaft gegründet worden war.

Er wuchs in Ehrenhöbarten auf und trat am 1. Juli 1946 in die Saatbaugenossenschaft ein. Sein erster Dienstort war Naglern im Bezirk Korneuburg in der heutigen Prüfstation. Damals beschäftigte man sich dort neben der Vermehrung von Saatkartoffeln auch mit der Erhaltungszüchtung ausländischer Sorten.

Kammerer setzte sich für eigene Züchtung ein

In weiterer Folge setzte Franz Kammerer diese Arbeit an der landwirtschaftlichen Lehranstalt in Edelhof fort. 1950 überzeugte er die Verantwortlichen davon, mit einer eigenen Züchtung zu starten: In Meires (Gemeinde Windigsteig, Bezirk Waidhofen) wurden dafür Flächen angekauft und eine Zuchtstation errichtet.

Zahlreiche bekannte Sorten gezüchtet

Kammerer verlegte damit seinen Wohnsitz nach Meires. Mit ihm sind untrennlich Sortennamen wie „Atlas“, „Delta“, „Conny“, „Sigma“, „Zenith“, „Hermes“ und „Ditta“ verbunden – die beiden letzteren Sorten haben auch heute noch in Europa und darüber hinaus noch eine große Bedeutung.

Im „Biographischen Lexikon der Pflanzenzüchtung“ wurde Franz Kammerers Name und sein Wirken für die Nachwelt festgehalten.

44 Jahre für Saatbaugenossenschaft tätig

1972 übersiedelt Kammerer nach Waidhofen. Nach 44 Jahren des Engagements für die NÖ Saatbaugenossenschaft trat er am 31. Dezember 1990 seinen Ruhestand an. „Wir haben Franz Kammerers über vier Jahrzehnte dauerndes Engagement immer sehr geschätzt und werden ihm ein ehrendes Andenken in der Geschichte der NÖ Saatbaugenossenschaft erhalten“, sagen Obmann Erich Kaltenböck und die Geschäftsleiter Felix Fuchs und Manfred Herynek.