Das im Vorjahr renovierte Ortskreuz von Merkengersch wurde nun von Pfarrer Gerhard Swierzek gesegnet. Pfarrkirchenrat Ludwig Bauer konnte die Dorfbevölkerung und einige ehemalige Merkengerscher begrüßen. Wegen des Dirndlgwand-Sonntags waren viele in Tracht gekommen.

Knochenfunde beim Maibaumsetzen

Anschließend gab Johanna Bauer einen kurzen Einblick in die Geschichte des Kreuzes, die einige geheimnisvolle Fragen offen lässt: Andreas Lengenfelder ließ es 1831, also vor 190 Jahren, errichten. Er stammte aus dem Haus Merkengersch 4, welches das zweite Gasthaus im Dorf war. Vorher stand an der Stelle des Kreuzes ein barocker Tabernakelbildstock, vielleicht das heutige Mühlwegmarterl links auf der Straße Richtung Dobersberg. Steinmetzbetriebe waren auf der Steinwand zwischen Engelbrechts und Eggern (Familie Macho) und in Slavonice/Zlabings.

Als das Hochkreuz wegen Verbreiterung der Straße und Begradigung des Weges gegen 1973 einige Meter zurückversetzt wurde, fand man beim Maibaumsetzen viele Knochen und den Schädel eines großen Erwachsenen in Hockerstellung sowie Kinderknochen. Diese wurden wieder hinter dem Kreuz begraben. In den Jahren zuvor waren Buben beim Maibaumsetzen immer wieder auf Knochenteile eines menschlichen Skelettes gestoßen. Doch niemand weiß etwas Genaueres über deren Herkunft. Leider wurde es damals verabsäumt, den Fund zu melden.

Neben dem Ortskreuz wurden auch die anderen Flurdenk mäler in der Umgebung von Merkengersch und deren Entstehungsgeschichte kurz beschrieben.

Franz Müssauer Madonnenbild neu gemalt

Franz Müssauer, ehemaliger Bäcker- u. Konditormeister aus Waidhofen und gebürtiger Merkengerscher, hat den Blechschnittchristus und das Madonnenbild nun schon das zweite Mal neu gemalt. Besonders stolz ist er darauf, dass einem Maria immer mit den Augen folgt, egal wo man steht.

Pfarrer Gerhard Swierzek regte bei der Segnung an, beim Anblick von Kreuzen und Marterln innezuhalten und ein kurzes Gebet zu sprechen.

Die Obfrau des Dorferneuerungsvereines, Renate Müller, bedankte sich bei allen Dorfbewohnern, die zur Verschönerung des Ortes beitragen. Besonderer Dank gebührt Elfriede Bauer und ihrer Familie, die sich schon jahrzehntelang um das Granithochkreuz kümmern. Abschließend waren alle zu einer gemütlichen Agape im Feuerwehrhaus eingeladen.