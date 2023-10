„Lagerhaus-Reggae“ und Co.: Mike Supancic in Weikertschlag

Einen Vollrausch aus Genuss und Lachen konnte man sich am Samstag im 9erHaus gönnen. Kabarettist Mike Supancic kam mit einem „Best-of“ nach Weikertschlag und hat für dieses Programm ganz besonders feine Nummern aus über zwei Jahrzehnten erfolgreicher Kleinkunst zusammengestellt. Mike hat lange im reichen Fundus gestöbert und jene Mischung gefunden, die ein Maximum an Vielfalt garantiert, die mit jedem Reifungsjahr an Geschmack gewinnt und ein ewig frisches Vergnügen bereitet.

Alte Hits und neue Titel

Mit einer unglaublichen Stimmenvielfalt zauberte er eine Schar an prominenten Sängern auf die Bühne. Dabei fehlen durfte natürlich nicht der legendäre „Lagerhaus Reggae“. Bereits 2016 durchbrach der von Mike Supancic und seinem Ko-Autor Hannes Vogler geschriebene Song im Original auf YouTube die 2-Millionen-Klick-Marke, derzeit steht er bei 3,6 Millionen Aufrufe und ist damit der weitaus am häufigsten angeklickte österreichische Kabarett-Song. Er stammt aus dem Programm „Mike Supancic und die Knechte des Lasters“.

Supancic veröffentlichte bereits 1987 sein erstes Programm, 17 weitere sollten bis jetzt folgen. Das neueste steht schon in den Startlöchern und hat im Jänner Premiere. In „Zurück aus der Zukunft“ wird er die These Karl Valentins bestätigen, dass die Zukunft auch nicht mehr das ist, was sie einmal war. Mike Supancic liefert jetzt den Beweis dafür, denn er war schon dort.

Seit nahezu 40 Jahren auf der Bühne

Supancic war bereits 1985, während seiner Zeit in der Handelsakademie in Bruck an der Mur, Mitglied in der Kabarettgruppe „Knüppel aus dem Sack“, die sich jedoch bald darauf verkleinerte und schließlich ganz auflöste. Nach der Auflösung der Gruppe startete er seine Solokarriere. 2004 wirkte er im Film „Nacktschnecken“ von Michael Glawogger mit. 2013 hat er einen Auftritt als Bestattungsbeamter in Renate Woltrons Melodram „Wand vor der Wand“.

Supancic hat die Handelsakademie ein Jahr vor Abschluss abgebrochen. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt im 15. Wiener Gemeindebezirk. 1987 gewann der den Grazer Kleinkunstvogel, 2002 den Österreichischen Kabarettpreis (Förderpreis) und 2013 erhielt er den renommierten Salzburger Stier.