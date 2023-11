Milchkönigin Sophia I. besuchte die Kindergärten in Raabs

Sophia Stiegler - seit Mai 2023 Milchkönigin Sophia I. - besuchte mit Christoph Kadrnoschka, Bezirksobmann der Landwirtschaftskammer NÖ, Roland Rabl, Milchbauer aus Oedt an der Wild und Michaela Praschinger-Reischl, Milchbäuerin aus Zemendorf, die Kinder der beiden Kindergärten I und II in Raabs. Kadrnoschka erläutert: „Viele Kinder in Ludweis, Windigsteig oder Raabs wachsen nicht am Bauernhof auf. Ihnen wollen wir mit dieser Aktion die Entstehung des Lebensmittels Milch näherbringen. Die ehrenamtliche Initiative wurde vor einigen Jahren schon einmal durchgeführt, Roland Rabl organisierte die diesjährige Besuchsreihe.“

Plüschkuh Gerda begleitete Sophia I. und hatte die Herzen der Kinder im Sturm erobert. Die Milchkönigin zeigte anhand von Fotos, welche Schritte bei der Milcherzeugung notwendig sind - von der Weide über den Melkstand in die Molkerei und zu den Märkten. Nach einer Geschichte über das Kalb Monalisa hatten die Kinder die Gelegenheit, selbst das Melken auszuprobieren. Die Begeisterung war groß und es entwickelten sich kleine Wettkämpfe. Schließlich wurden Schoko- und Vanillemilch sowie Butterbrote zur Jause gereicht.