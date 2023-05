Opel Karl hing auf Parkplatz in Waidhofen/Thaya fest

Die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Thaya wurde am 4. Mai, gegen 11 Uhr, zu einer Fahrzeugbergung in der Brunner Straße alarmiert. Eine Pkw-Lenkerin überfuhr eine Randsteinbegrenzung und blieb mit ihrem Fahrzeug hängen.

Die Dame war in einem Supermarkt in der Brunner Straße einkaufen und wollte nach dem Einkauf den Parkplatz verlassen. Sie übersah beim Wegfahren aber den Randstein im vorderen Bereich. Dabei überfuhr sie mit ihrem Opel Karl diese Begrenzung und blieb mit der Bodenplatte am Randstein hängen. Da eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, wählte sie den Feuerwehrnotruf und ersuchte um Unterstützung durch die Feuerwehr.

Bei der Lageerkundung durch den Einsatzleiter konnten keine sichtbaren Schäden am Fahrzeug und glücklicherweise auch kein Betriebsmittelaustritt festgestellt werden. Um eine schonende Bergung durchzuführen, wurde der Pkw mittels Ladekran des Wechselladefahrzeuges auf der Vorderachse hochgehoben und so aus der misslichen Lage befreit. Wenige Minuten nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Lenkerin ihre Fahrt wieder fortsetzen.

Der Opel Karl musste mit dem Ladekran geborgen werden. Foto: FF WaidhofenThaya

Bereits um 11:38 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die drei Feuerwehrmitglieder wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

