Libro schließt Waidhofner Filiale

Nach Jahrzehnten – zuerst in der Innenstadt, dann im Einkaufszentrum Thayapark – kommt nun das Aus für die Waidhofner Libro-Filiale: Am 15. Jänner ist Schluss, Libro zieht aus dem Geschäftslokal im Einkaufszentrum aus.

Begründet wird die Schließung seitens Libro mit betriebswirtschaftlichen Gründen. Der Standort habe zunehmend an Frequenz verloren, heißt es in einer Stellungnahme des Kundenservice auf Nachfrage der NÖN. Für Büro-, Papier- und Schulartikel können die Waidhofner auf die Filiale des Partners Pagro in der Brunnerstraße ausweichen. Die nächstgelegene Libro-Filiale befindet sich nun im Fachmarktzentrum in der Emerich-Berger-Straße in Gmünd.