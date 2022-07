Mit der "Titanic" über die Thaya: Floß wurde eingeweiht

Werbung

Skrianz rettete sich schnell auf den im Floß angebrachten, fix montierten Tisch, Strohmer stieg auf die Sitzbank. Nur wenige Minuten zuvor hatte der Pfarrer das Floß gesegnet. "Damit passiert uns das, was der Titanic passiert ist, sicher nicht", gab sich Bürgermeister Eduard Köck zuversichtlich.

Foto: Michael Schwab

Der Name "Titanic" für das Floß hatte sich in der Bevölkerung der Marktgemeinde Thaya zunächst als inoffiziell Bezeichnung herauskristallisiert, die man schließlich auch offiziell übernommen hatte.

Die Idee, ein Thaya-Floß zu bauen, war Bürgermeister Eduard Köck vor zwei Jahren gekommen, nachdem er im Wassererlebnispark Sankt Gallen (Steiermark) ein solches gesehen hatte. "Seit zehn Jahren sinnieren wir mit dem Beachvolleyballverein herum, wie man die Thaya beim Beachvolleyballplatz überqueren kann. Zuerst dachten wir an eine Brücke, aber nachdem ich das Floß gesehen habe, und mein Bruder Robert, der Bauhofleiter in Thaya war, meinte, dass er so etwas bauen können, haben wir uns für diese Lösung entschieden", erzählte Köck bei der Eröffnung.

Die Corona-Zeit wurde genutzt, um das Floß unter Mitwirkung des Bauhofs zu bauen und die nötigen Behörden-Formalitäten zu erledigen. Letzteres erwies sich als langwieriger und komplizierter als erwartet, weil die Schifffahrtsbehörde Änderungen verlangte. Daher konnte das Floß, das eigentlich schon im Vorjahr fertig gewesen wäre, damals noch nicht benutzt werden. Vor einer Woche trudelte die behördliche Genehmigung ein - der Eröffnung stand nichts mehr im Wege.

Die Kosten für das Floß schätzt Köck auf unter 3.000 Euro, da viel in Eigenregie erledigt wurde und im Wesentlichen nur Materialkosten anfielen. Zugelassen ist das Floß derzeit für vier Personen. Im kommenden Winter sollen zusätzliche Auftriebskörper montiert werden, dann kann die zulässige Beladung erhöht werden. Dass es gut ist, sich an die Vorgaben zu halten, zeigte die Jungfernfahrt - da waren deutlich mehr als vier Personen an Bord, wodurch das Floß zu viel Tiefgang entwickelte - Nachahmung daher nicht empfohlen.

Was ebenfalls noch kommen wird, ist eine Parkmöglichkeit am gegenüber dem Beachvolleyballplatz liegenden Thaya-Ufer. Dadurch kann man sich den sonst langen Fußweg zum Platz sparen, wenn man das Floß zur Thaya-Überquerung nutzt.

