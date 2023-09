Mit der Raika Vitis ins Theater an der Mauer

Die Raiffeisenbank Vitis lud ihre Mitglieder am 27. und 28. September zur Kabarett-Melange in das Theater an der Mauer ein. Beide Abende waren mit jeweils 50 Personen voll besetzt und ein großer Erfolg. Das Ensemble des Theaters gab zahlreiche Sketche und humorvolle Szenen zum Besten und sorgte für gute Unterhaltung und zahlreiche Lacher.

Obmann Rainer Liebscher erklärt den Hintergrund: „In unseren Satzungen ist festgeschrieben, dass wir als Raiffeisen-Genossenschaft unsere Mitglieder zu fördern haben. Mein Vorgänger, unser Ehrenobmann Franz Weber, hatte Anfang der 1990er Jahre die Idee, einen jährlichen Mitgliederausflug zu organisieren. In den letzten Jahren vor der Pandemie gingen die Anmeldezahlen aber leider immer weiter zurück, daher haben wir uns entschlossen, etwas Neues zu probieren. Unsere Aufsichtsrats-Vorsitzende Andrea Hofbauer machte schließlich den Vorschlag, einen Kabarett-Abend zu veranstalten. Bei ihr möchte ich mich herzlich für die hervorragende Organisation bedanken. Der Zuspruch gibt uns Recht, wir hatten mehr als doppelt so viele Anmeldungen wie bei den letzten Ausflügen.“

Auch Geschäftsleiter Direktor Othmar Scherzer überzeugte sich von der gelungenen Vorstellung und war über die positive Resonanz sehr erfreut: „Bei der Raiffeisenbank Vitis kann man nicht nur Kundin oder Kunde, sondern auch Mitglied sein, das macht die Raiffeisenbanken einzigartig. Unsere Mitglieder wickeln im Durchschnitt mehr Bankgeschäfte mit uns ab als Kunden, die keinen Genossenschaftsanteil besitzen, diese Veranstaltung soll ein kleines Dankeschön für ihre Treue sein. Die Zeichnung eines Geschäftsanteils ist jederzeit möglich, die einzige Voraussetzung ist, dass man volljährig ist.“