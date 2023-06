Mittelalterfest Groß-Siegharts: Leben wie im Jahr 1431

Die "Dunkelsteiner Wölfe" bereiteten sich auf den Schaukampf vor: Alexander Strondl, Florian Länger, Christine Karl, Klaus Brandfellner und Christopher Meghdadi. Foto: Edith Hofmann

D as Mittelalterfest in Groß-Siegharts lockte zahlreiche Besucher in den Stadtpark.

Gewandete und ungewandete Besucher waren vom 8. bis 11. Juni im Stadtpark in Groß Siegharts willkommen, wo ins spätmittelalterliche Heerlager geladen wurde. Händler und Gaukler sorgten für abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Grundlage für das Mittelalterfest stellt das Jahr 1431 dar, als „Siegharcz" von den Hussiten bedroht wurde und plündernde Heerscharen von Böhmen kommend in Österreich einfielen. Aus allen Ländereien berief Herzog Albrecht die Kämpfer, um sich seinem Heer anzuschließen und Richtung Eggenburg zu ziehen, um die Eindringlinge aufzuhalten. Anno 2023 war die Gefahr durch die Hussiten zwar nicht mehr gegeben, dafür mussten sich die Teilnehmer im Heerlager gegen die Witterung und starke Regengüsse rüsten. Dennoch kamen die Besucher auf ihre Kosten und konnten sich am mittelalterlichen Treiben erfreuen. FB Beim Kämmen, einer Vorstufe des Spinnens, konnte man Marianne Liebhart beobachten. In mottogerechter Gewandung erschienen Ernst Stratil, Nina Simek, Reto Boos und Eveline Duffek. Matthias Wurth (rechts) versuchte Gefährten für den Kampf gegen die Husiten zu finden. Auch der Taschenhersteller konnte bei der Arbeit beobachtet werden. Edle Stoffe präsentierte Petr Skalicky. Die "Dunkelsteiner Wölfe" bereiteten sich auf den Schaukampf vor: Alexander Strondl, Florian Länger, Christine Karl, Klaus Brandfellner und Christopher Meghdadi. Mittelalterliche Identität wurde bei Julia Oppl, Gregory Posch, Sascha Schaupp und Jakob Lunger groß geschrieben. Fechtunterricht konnte man bei Christian Stickel und Pascal Schubert nehmen. Maximilian und Alexander unterstützten Andreas Zahrl bei der Kanonenpräsentation. Fasziniert schauten Paul und Nikolaus Fink sowie Maximilian und Jason Kranner zu. Peter Kole fertigte Holzmesser an. Im Feldhospital traf man auf Roman und Claudia Lachmayer, Daniela und Martin Gruber-Nadlinger, Lara Pletz, Eva und Helmut Pernsteiner. Maria und Wolfgang Aichinger freuten sich über die mittelalterliche Stimmung. 1 /13 Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann Foto: Edith Hofmann