Weltweit größtes Modell von Kampfjet: Probeflug im Waldviertel

Freunde der Modellflugszene rund um den Tiroler Michael Bader bauten in einem Gemeinschaftsprojekt den Kampfjet Su-27 UB originalgetreu im Maßstab 1:4,3 nach und schufen damit das weltweit größte Modell von dem Jet. Nach dreijähriger Bauzeit erfolgte ein Erstflug am Flugplatz Dobersberg.

„Wir haben das Flugzeug nach Fotos nachgebildet“, erklärt Bader. „Die Teile wurden auf CAD gezeichnet, Formen im Negativ gefräßt. Als Stützmaterial wurde Kohlefaser mit Wabenstruktur und mehrfachverleimtes Sperrholz verwendet.“

Der Antrieb erfolgt wie im Original durch zwei mit Kerosin betriebene Strahltriebwerke. Jedes Triebwerk hat 50 Kilogramm Schub, diesen braucht es auch, denn das Abfluggewicht liegt knapp unter 150 Kilo. Die 32 Liter Sprit im Tank reichen für acht bis zehn Minuten Flugzeit. „Dies alles zu konstruieren kann man nicht mehr nebenbei betreiben, da ist man ziemlich täglich damit beschäftigt“, erklärt Bader. „Allein bei den Materialkosten inklusive Formenbau liegt man bei 150.000 bis 200.000 Euro.“

Entsprechend groß war auch die Anspannung vor dem Erstflug. Es ging nicht nur um viel Geld, sondern auch um viel Zeit, die investiert wurde. Der geplante Start verzögerte sich, da es noch Probleme mit den Funkempfängern gab. Eifrig wurde geschraubt und geklebt. Jeder Arbeitsschritt wurde nochmals von einem Zweiten kontrolliert. Kein Flüchtigkeitsfehler war erlaubt. Zuerst ging es zum Rollout, bei dem Bremsen und Steuerung kontrolliert wurden. Danach wurden alle Akkus nochmals geladen und letztendlich erfolgte der Start. Unter ordentlichem Lärm hob das Modellflugzeug wie geplant ab. Dementsprechend groß waren die Erleichterung und Freude. Es wurden sogar noch Figuren wie Rollen und Looping geflogen.

Auch Reinhard Koller, Flieger am Flugplatz Dobersberg, zeigte sich begeistert: „Das ist schon beeindruckend, was die Herren auf die Beine gestellt haben. Es gab keine Vergleichswerte, da es vorher nichts in der Größe und Ausführung gab. Viele Systeme mussten zusammengeführt, sowie Aerodynamik und Schwerpunkt genau berechnet werden. Das ist schon eine Meisterleistung. Auch die Turbinenherstellung, denn diese ist auch nicht handelsüblich. Ich kenne als Flieger auch viele Modellflieger, aber in dieser Komplexität kenne ich nicht viel.“