Bestes Hundesport-Team kommt aus Waidhofen/Thaya

Wie bereits 2021 veranstaltete der Heeressportverein Allentsteig die Mondioring Staatsmeisterschaft für Österreich und Tschechien am Sportplatz in Göpfritz an der Wild. In drei verschiedenen Leistungsklassen waren insgesamt 33 Mensch-Hund Teams sowie drei Gaststarter aus Deutschland, Ungarn und Rumänien am Start.

Die Hundesportler des Heeressportvereines Allentsteig konnten mit besonders guten Leistungen in allen drei Kategorien gewinnen, so sicherten sich Stefan Schmidt mit Gimli den Sieg in der Kategorie 1 und der Waidhofner Stefan Bittner mit Gina in der Kategorie 2. In der höchsten Prüfungsstufe, der Kategorie 3, war ein weiteres Team aus Waidhofen nicht zu schlagen: Christoph Kerschner und Galilei zeigten eine souveräne Arbeit und konnten sich somit den Staatsmeistertitel sichern.

Mondioring ist eine Gebrauchshundesportart, in der die Hunde in den Disziplinen Unterordnung, Sprünge und Schutzdienst ihr Können unter Beweis stellen müssen. Im Bereich der Unterordnung müssen die Hunde unter anderem bei Fuß laufen, verschiedene Bringgegenstände apportieren oder aus mehreren Holzstücken das des Hundeführers am Geruch erkennen und apportieren. Bei den Sprüngen sind eine 2,3 Meter hohe Steilwand sowie ein 1,2 Meter Hoch- und 4 Meter Weitsprung zu überwinden.

Der Hauptteil des Mondioring Programms ist jedoch der Schutzteil. Dabei fungieren zwei Schutzdiensthelfer, die durch einen speziellen Schutzanzug geschützt sind, als sportlicher Gegner des Hundes. Bei den Angriffen zum Beispiel ist es das Ziel des Hundes, den Helfer unverzüglich zu erwischen, während dieser versucht, genau das durch schnelle Bewegungen und Belastungen mit einem gespaltenen Bambusstock oder mit anderen Gegenständen zu verhindern. Bei weiteren Übungen müssen die Hunde einen Angriff auf ihren Hundeführer vereiteln, einen Gegenstand bewachen oder auf dem Turniergelände einen versteckten Schutzhelfer zuerst suchen und danach auf einer etwa 100 Meter langen Strecke drei Fluchtversuche verhindern. Dabei werden der Ausbildungsstand des Hundes sowie dessen Mut, Belastbarkeit und Durchsetzungskraft überprüft. Man kann sagen, dass Hunde, die den Belastungen im Mondioring problemlos standhalten und bei Bewerben dementsprechend gut abschneiden, körperlich und wesenstechnisch gut veranlagt sind und deshalb auch gerne für die Zucht herangezogen werden. Somit kann gewährleistet werden, dass die außergewöhnlichen Fähigkeiten der heutigen Gebrauchshunde weitervererbt werden.