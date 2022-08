Mopedsturz: Zwei Jugendliche verletzt

Werbung

Sie waren laut Polizeibericht gemeinsam mit einem Moped gegen 22.55 Uhr auf einem Feldweg im Radlbachwald Richtung Jaudling unterwegs. In einer leicht bergaufführenden Kurve kam der Mopedlenker aus dem Bezirk Waidhofen auf dem schlechten Feldweg rechts in die Wiese ab und in weiterer Folge zum Sturz.

Sowohl er als auch der am Sozius sitzende 15-jährige Waidhofner erlitten leichte Verletzungen und wurden mit der Rettung ins Landesklinikum Waidhofen eingeliefert.

Am Moped entstand nur leichter Sachschaden. Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest ergab einem Wert von 0,0 Promille.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.