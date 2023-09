Omar Sarsam: Mediziner und Kabarettist überzeugt mit neuem Programm

Das Multitalent war am Samstag im 9er Haus in Weikertschlag zu besuch und begeisterte abermals das Publikum. Bereits 2019 trat er mit seinem Programm „Herzalarm“ in der speziellen Atmosphäre des ehemaligen Stadels auf. Dieses Ambiente hat auf ihn einen besonderen Eindruck hinterlassen, sodass er von sich aus unbedingt wiederkommen wollte. Üblicherweise füllt er große Säle, und es ist ihm auch wichtig, ein großes Publikum zu erreichen, doch die Atmosphäre und die Verbindung zum Publikum sei hier einzigartig, erklärt er im Interview: „Es ist hier so familiär und die Stimmung so dicht. Es waren Familien mit Kindern hier und das ist ganz speziell. Durch die Nähe zum Publikum ist viel mehr Interaktion möglich. Ich komme auch ganz sicher wieder.“

Manche Künstler sind der Meinung, dass man die Zeit der Pandemie ruhen lassen sollte. Doch dem Mediziner ist es ein Anliegen darüber zu sprechen: „Wenn wir nach schwierigen Situationen sagen, reden wir nicht mehr drüber, haben wir es noch nicht verarbeitet. Wenn ich aber sage, ich kann darüber reden, dann habe ich es gut verarbeitet.“

Er fände auch, dass wir zu selten beleuchten würden, wenn wir eine gute Sache geschaffen haben: „Mir ist vor allem wichtig, wenn wir eine schwierige Zeit gemeistert haben, uns ruhig auf die Schulter klopfen können und sagen, es war schwierig, haben auch depperte Sachen gemacht, aber eigentlich haben wir es ziemlich gut geschafft.“ Seine pro medizinische Haltung käme aus der praktischen Erfahrung aus dem Spital: „Wenn man gesehen hat was Kindern zustößt, wenn sie völlig sinnlos eine Masernenzephalitis haben und auf der Intensivstation liegen, dann ist es meine Aufgabe zu erzählen, dass es das gibt. Wir können uns glücklich schätzen, eine tolle Wissenschaft zu haben. Eine Medizin, die natürlich auch Fehler macht, aber durchaus bereit ist diese Fehler zu sehen. Auch in der Pandemie hätte es sicher manch bessere Wege gegeben, an Dinge heranzugehen. Aber besser etwas mehr Vorsicht, als mehr Opfer. Auf eine komplexe Situation gibt es keine einfachen Antworten. Ich fürchte mich vor Menschen, die ganz einfache Antworten auf alles geben.“