Sein Großvater hat ihn an Kaiser Franz Josef erinnert, das hat Friedrich Jares schon als Kind imponiert. Damals wusste er noch nicht, dass er dem letzten Kaiser von Österreich einmal mit einem Museum ein Andenken setzen wird. Leider verstarb sein Großvater, als Friedrich sechs Jahre alt war, darum konnte er ihm keine persönlichen Erinnerungen aus der Monarchie erzählen. Da Friedrich Jares auch selbst Ähnlichkeit mit dem Kaiser aufweist, sieht er es als Verpflichtung, die Erinnerung an ihn aufrecht zu erhalten. Er macht das nicht in Wien, sondern in Wienings, und nicht in Schönbrunn, sondern in „Klein- Schönbrunn“, wie er sein Museum liebevoll nennt.

Begonnen hat alles mit einem zerbrochenen Häferl mit dem Bild des Kaisers, das er von seiner Großtante bekommen hat. Er wollte weitere Häferl suchen, um sechs Stück für ein Service zu haben und zum Frühstück und zur Jause mit dem Kaiser essen zu können. Mehr als 50 Jahre später besitzt er viele Häferl, aber keines gleicht dem anderen.

Ehefrau infiziert. Der ehemalige Gerichtsvollzieher hat auch seine Frau Evelyn mit seiner Leidenschaft infiziert. „Gott sei Dank“, wie er meint, „sonst wäre es schwierig geworden.“ Die beiden Wiener sind schon in den 1970er- Jahren ins Waldviertel nach Hörmanns bei Weit ra gekommen. Dort gab es bereits ein kleines Museum in einem Raum. Wegen Eigenbedarfs mussten sie ausziehen und haben 1997 das Haus in Wienings gekauft. Beim Hauskauf war der Dachboden noch ungenutzt, dieser wurde erst für das Museum ausgebaut. Drei Jahre später wurde ein Zubau für ein kleines K&K-Café errichtet. „Die Besucher fragten immer, wo man denn einen Kaffee bekommen könne, darum wollten wir gleich hier etwas anbieten“, erzählt Evelyn Jares. Mittlerweile ist auch das Café voll mit Erinnerungen an den Kaiser. 5.000 Exponate beherbergt das Museum. Dabei handelt es sich um Originalobjekte aus der damaligen Zeit, und keines ist doppelt. Friedrich Jares hat jedes Objekt im Kopf. Er bezieht die Fundstücke von privaten Sammlern, Auktionshäusern, Antiquitätenhändlern und dem Internet. „Man muss heutzutage sehr aufpassen, es wird schon viel nachgemacht,“ weist der Sammler hin. Er erkennt Fälschungen meist sehr schnell und hat solche zu Anschauungszwecken auch im Museum.

Kaiser schon damals vermarktet. Die Leidenschaft zum Kaiser ist schon im Außenbereich erkennbar. Der Zugang führt über die Kaiser-Franz-Josef-Gasse, vorbei an einem Schaukasten über die Kaiserbrücke. Im Dachboden wird man von einer selbstgebastelten Kaiserfigur empfangen. Die Ausstellung zeigt den Kaiser als Kind, Monarchen, Familienoberhaupt und Jäger und veranschaulicht, wie sehr er von der Bevölkerung verehrt wurde. „Der Kaiser wurde schon damals sehr vermarktet“, sagt Jares. Es gibt Kaffeehäferl, Uhren, Gedenkmünzen, viele Gemälde und sogar eine Bröselreibe mit dem Konterfei des Herrschers. Besonders freut sich Jares über einen Brief mit der Originalunterschrift des Kaisers. Ein Lieblingsobjekt im eigentlichen Sinn hat er jedoch nicht, dazu könne er sich nicht entscheiden.

Er sammelt auch nach wie vor. „Man kann nicht damit aufhören“, meint er. Für Besucher, die ein Souvenir mitnehmen wollen, gibt es einen kleinen Verkaufstand im Vorzimmer. Derzeit ist es natürlich ruhig im Museum, doch vor Corona sind regelmäßig ganze Busse mit Leuten zu Besuch gewesen.

Historische Gruppe. Neben dem Museum gibt es eine historische Gruppe, die auch immer beim Kaiserfest in Wienings zu erleben ist. Es besteht auch eine enge Freundschaft mit der Familie Habsburg-Lothringen. „Wenn diese eine Festivität haben, darf die Gruppe mitgehen“, erzählt Evelyn Jares. „Mein Mann ist Adjutant von Sandor Habsburg-Lothringen. Die Frauen sind in historischen Kleidern unterwegs.“ Die Gruppe hat 104 Mitglieder aus Österreich, Italien und Deutschland. „Die sind natürlich auch alle Fans des Kaisers“, sagt Friedrich Jares. Die Gruppe erhält viele Einladungen von Infanterie-Regimenten, verschiedenen Traditionsvereinen und der Familie Habsburg. „Vor der Pandemie sind wir jeden Monat irgendwo gewesen“, erzählt das Ehepaar.