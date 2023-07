Maske – Macht – Identität: Westafrikas höfische Kunst

Man tritt ein und ist überwältigt von der Fülle an Objekten, die in der am vergangenen Samstag eröffneten Afrika-Ausstellung des Museum Humanum zu sehen sind: an den Wänden, in den Vitrinen, auf den Sockeln befinden sich hunderte Masken, Figuren, Kultgegenstände, ein Thronsessel steht auf einem Podest, umgeben von Herrschaftsinsignien. Die Kunstgegenstände sind eine Donation des in Wien lebenden Sammlers Peter Krejsa, der sich aus gesundheitlichen Gründen von seinem Lebenswerk getrennt hat. Der Zustrom der Besucher war groß. Empfangen wurden sie von der Musikgruppe Kobalo aus Burkina Faso mit Trommelwirbel und Gesang.

Auf Basis seiner vielen Aufenthalte im subsaharischen Afrika berichtete der Geograf und Wissenschafter Elmar Csaplovics von seinen Begegnungen mit Menschen des Sahel, von gemeinsamen Projekten zur Bekämpfung von Bodenzerstörung und Wüstenbildung, von der Harmonie eines Lebens in Mythos und Realität und stellte auch die Frage nach Perspektiven zur Erhaltung dieser kreativen Balance, die innerhalb weniger Jahrzehnte nahezu verloren gegangen ist.

Die Kunst in der westafrikanischen Welt

Der ursprünglich aus Kamerun kommende, in Wien lebende Kulturwissenschafter Daniel R. Bitouh sprach über die Rolle der Kunst in der westafrikanischen Welt. Kraftbringende Objekte vermitteln, dass das Leben abhängig ist von der Umwelt, den Tieren, Menschen, Pflanzen, von Wasser und Luft. Einmal im Jahr findet das Ngondo-Ritual statt, in dem Maniwata, die „Mutter des Wasser“ in Ritualen und einem großen Fest verehrt wird. Bitouh sprach auch das Thema Restitution an und wie mit Raubkunst in Museen umzugehen ist. Ein neuer, differenzierter Dialog müsse geführt werden, mit Respekt als Grundlage. Es gibt eine große afrikanische Diaspora in Österreich, die die Entwicklungszusammenarbeit fördern will. Mit dem Weltmuseum Wien gibt es bereits eine gute Kooperation. Bitouh freute sich daher, dass John Douglas Marshall, Vizepräsident des Vereins Weltmuseum Wien Friends und Tobias Mörike, Kurator der Sammlung Westafrika, West- und Zentralasien und Sibirien des Weltmuseums, im Publikum saßen.

Umfassende Sammlung wird präsentiert

Peter Coreth erklärte in seinem anschließenden Referat, dass Kunst in anderen Weltgegenden mehr ist als eine Verzierung des Lebens, nämlich eine Methode zur Daseinsbewältigung. Die Objekte der traditionellen afrikanischen Gesellschaften haben ihren Ursprung im Kult, Zauber, Mythos und in der Religion. Er berichtet über den Donator Peter Krejsa, der in jungen Jahren selbst als Künstler tätig war, bevor er als Chemiker und Physiker zu internationalem Ansehen gelangte. In den westafrikanischen Grassfields entwickelte Krejsa Infrastruktur-Projekte, unterstützte Schulen, startete Initiativen zur Trinkwasseraufbereitung und zur Empfängnisverhütung. König Jean Marie Tanefo von Bamendjinda in Kamerun machte ihn zu seinem Zweiten Adjutanten und Kriegsminister. Sein Amtstitel lautete Ndé Saha Dion Tadamadzong. Im Museum Humanum wird nun seine in vielen Jahren entstandene Sammlung erstmals in ihrem großen Zusammenhang öffentlich gezeigt. Die Objekte werden in einen neuen Kontext gestellt, wodurch der koloniale Blick auf Afrika durch themenbezogene transkulturelle Vergleiche überwunden werden soll. Coreth stimmt mit Daniel Bitouh überein, dass Gegenstände, die nachweislich in einem Gewalt-Kontext, etwa durch Raubzüge der Kolonialmächte, aus Afrika entfernt wurden, in jedem Fall restituiert werden müssen. Doch legale Kulturtransfers gab es zu allen Zeiten, auch innerhalb Afrikas. Oftmals haben Geschenke von einem Stamm zum anderen einen Friedensschluss besiegelt, oder sie wanderten als Gastpräsente tausende Kilometer.

Dialog zwischen den Weltbildern

Der international agierende Filmemacher und Cyber-Pionier Titus Leber zeigte Bilder aus seinem Projekt „Africa Interactive“, mit dem er sich das Ziel gesetzt hat, das afrikanische Kulturerbe für jedermann zugänglich zu machen. Es ist ein lebendiges, sich ständig erweiterndes Projekt, orientiert sich an präkolonialen Gesellschaftsstrukturen, alten Handelsrouten, den Ursprünge unserer Zivilisation in Ägypten und dem Sudan, der afrikanischen Geschichte, den heute existierenden Völkern und Stämmen. Africa Interactive will den Weg in eine „virtuelle Restitution“ aufbereiten.

Gerade durch den Dialog der unterschiedlichen Weltbilder und Denkweisen können Brücken zwischen den verschiedenen Vorstellungswelten entstehen. Das genau war die Vision des afrikanischen Dichters und Staatsmanns Leopold Sedar-Senghor. Der in Waidhofen lebende Arzt und Schauspieler Walter Weber las aus den Gedichten „Botschaft und Anruf“ dieses großen Denkers – wegen der sich verknappenden Zeit leider weit weniger als geplant.