Waidhofen an der Thaya: Die Rechte der Herrschaft

„Das Prunkurbar der Herrschaft Waidhofen aus 1694“ war das Thema beim Museumsstammtisch am Donnerstag im Gasthaus Jöch.

Ein Urbar ist ein Verzeichnis über Besitzrechte einer Grundherrschaft und die zu erbringenden Leistungen ihrer Grunduntertanen. Es ist eine bedeutende Wirtschafts- und Rechtsquelle des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lehnswesens. Franz Fischer hat in intensiver Vorbereitung das 395 Seiten starke Buch durchforstet und interessante Auszüge daraus vorgetragen.

1694 ließ Leopold Josef Graf Lamberg das mit aquarellierten Veduten der untertänigen Orte ausgestattete, zweibändige Urbarbuch über seine Besitzungen anlegen. Um ein Urbar zu erstellen, suchten im Frühmittelalter Beauftragte des jeweiligen Grundherrn ihnen bekannte Orte auf, in denen Ansprüche bestanden. Sie vereidigten Männer guten Rufs und befragten sie nach lokalen Gewohnheiten und Verpflichtungen der ortsansässigen Familien. Die Genauigkeit der Aufnahmen differierte so stark, dass anzunehmen ist, dass viele Pflichten über lokale Gewohnheiten geregelt waren und deshalb nicht eigens angeführt werden mussten. Im Urbar sind die Rechte über die Herrschaft, bestehend aus der Vorstadt Niedertal, dem halben Dorf Altwaidhofen, Amt Brunn, Buchbach, Sarning, Weinpolz und Götzles beschrieben.

Mauten, Robotdienste – und Pflichten der Herrschaft

Angeführt sind unter anderem die zu erbringenden Steuern, das Zehent oder Mauten. So wurden bei den Mautstellen in Brunn und Buchbach von jedem durchfahrenden Wagen drei Kreuzer Maut eingehoben, nicht aber, wenn dafür schon in Waidhofen Maut bezahlt wurde. Eine Abgabe auf Bier und Wein war mit dem sogenannten Ungeld zu entrichten.

Im Besitz der Herrschaft war auch das Brauhaus und die damit verbundene „Braugerechtigkeit“. Somit war sie berechtigt, über die Hausnotdurft hinaus auch Bier zum Verkauf zu brauen. Die Tavernen mussten das Bier aus dieser Brauerei beziehen, ebenso Privatpersonen, wenn sie zuhause Gäste mit Bier verköstigten.

Damals waren nicht nur Zahlungen zu erbringen, sondern auch Arbeitsleistungen. Die Bürger im Niedertal waren beispielsweise von alters her schuldig, beim Teichfischen oder beim Getreideumschaufeln zu helfen. Auch bei Jagden und notwendigen Reparaturarbeiten am Schloss oder bei Wehren mussten sie mithelfen. Von diesen Robotdiensten konnte man sich mit Ersatzzahlungen, dem Robotgeld, auch freikaufen.

Die Herrschaft hatte nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. So musste sie der Bevölkerung Schutz gewähren, war mit der Verwaltung betraut und musste auch Soldaten für den Kriegsdienst stellen.

