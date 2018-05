In einem offenen Brief wenden sich der Obmann des Museumsvereins Waidhofen, Erwin Weisgram, und sein Stellvertreter, Leopold Gudenus an Bürgermeister Robert Altschach, Kulturstadträtin Melitta Biedermann und die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Waidhofen.

In diesem Schreiben wird festgehalten, dass sich Obmann und Obmann-Stellvertreter außerstande sehen, verantwortbare Entscheidungen betreffend die Räumung der im Bauhof lagernden Museumsgegenstände zu treffen. Sie wollen daher keine weiteren Aussagen und Entscheidungen über die Räumung der Objekte treffen.

„Die Räumung ... unterliegt somit einzig und allein der Stadtgemeinde Waidhofen“. Abschließend halten sie fest: „Es ist unerträglich, sehen zu müssen, wie die Arbeit und der Sammlergeist aller ehemaligen ehrenamtlichen Obmänner und Vereinsmitglieder zerstört und zersägt wird, vor allem deren Idealismus mit Füßen getreten und vernichtet wird. Waidhofner Kulturgut und Wurzeln der Waidhofner Stadtgeschichte werden so unwiederbringlich zerstört.“