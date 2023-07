Musical im Waidhofner Big Band Sound

Mit einem fulminanten Finale ging die zweite Woche von „Musik und Kabarett im Stadtpark“ am Sonntag zu Ende. Die Big Band Waidhofen unter der musikalischen Leitung von Mathias Weber schon ein „Zugpferd“ wurde noch von Musicalstar Lukas Perman unterstützt. Das führte dazu, dass Organisator Andy Marek vor Konzertbeginn noch selbst Hand anlegen und mit seinen Helfern zusätzliche Stühle aufstellen musste.

Mit der musikalischen Auswahl „Summer feelings“ traf Big Band-Obmann Jürgen Kainz, der die Titel zwar vorschlägt, dann aber abwarten muss, ob die Band auch „mitspielt“, genau den Geschmack des Publikums. Von der „Carnaby Street“ ging es zum „Girl von Ipanema“ oder zum „One Note Samba“. Allesamt ins Ohr gehende Rhythmen, bei denen es leicht fiel, mitzuwippen. Dass die hohe Qualität der Musik nicht von alleine kommt, davon wusste Kainz zu erzählen: „Es ist manchmal ganz schön schweißtreibend, alle zum Proben zu motivieren“, plauderte er aus dem musikalischen Nähkästchen.

Üben lohnt sich. Das stellte auch Lukas Perman fest, als er die Big Band beim Warten auf seinen Auftritt hörte. Er kam direkt aus Mörbisch, wo er bei „Mamma Mia“ auf der Seebühne steht. „Mr. Bojangles“, „Fly me to the moon“ oder „Crazy little thing called Love“ gab er zum Besten, stimmte mit Anja Bauer zum Duett „Something stupid“ an und war zu den Zugaben „New York“ und „My Way“ zu bewegen.

Der Applaus galt auch den hervorragenden Solisten der Big Band Waidhofen, etwa Paul Kainz, Sarah-Maria Loydolt oder Bernhard Talamas (Saxophon), Jakob Müssauer, Christoph Kainz und „Oldie“ Norbert Bauer (Schlagzeug), Sefan Hochstöger (Trompete) oder Markus Binder (Gitarre).