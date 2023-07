Musik „für eine bessere Welt“ von Shootingstar Chris Steger

Ausverkauft hieß es beim Konzert von Chris Steger am Donnerstag bei „Kabarett & Musik im Stadtpark“ in Waidhofen/Thaya von Andy Marek. Wobei die Altersbandbreite des Publikums sehr ins Auge stach. Von Kindern über Jugendliche und Erwachsen bis hin zu Senioren waren alle vertreten.

Girlie-Pop zur Einstimmung

Bevor der junge Shootingstar die Bühne betrat, hatte die Waidhofnerin Laura Van Berg, alias Laura Ozlberger, einen Auftritt als Vorgruppe. Lauras erste Single „Plan B“ wurde bei Lokalradiosendern auf und ab gespielt und die Remix-Version auf YouTube hat über hunderttausend Aufrufe. Ihre Lieder sind frecher Girlie-Pop im positiven Sinne. Heitere und fröhliche Melodien mit reflektierten und selbstbewussten Texten. Sie scheut sich jedoch nicht, auch melancholische Seiten zu zeigen. Texte und Musik stammen von ihr selbst.

Die Waidhofner Sängerin Laura Van Berg, alias Laura Ozlberger, mit Gastgeber Andy Marek. Foto: Gerald Muthsam

Chris Steger mit Untertiteln

Nach einer kurzen Umbaupause kam der erst 19-jährige Chris Steger mit großer Attitüde auf die Bühne. Selbstbewusst warf er gleich einmal ein T-Shirt in die Menge. Insgesamt wirkt er für sein Alter sehr abgeklärt. Er gibt sich sympathisch und vor allem natürlich. Sein Salzburger Dialekt ist nicht immer verständlich. Darum haben seine YouTube-Videos wahrscheinlich auch Untertitel. Auch wenn Künstler Vergleiche nicht gerne mögen, drängen sich im Erscheinungsbild doch Parallelen zu Andreas Gabalier auf. Diesbezüglich dürfte auch die Vermarktung auf Schiene sein. 2020 nahm ihn Global Rockstar unter Vertrag und Steger begann zusammen mit Christof Straub Songs zu schreiben. 2021 wurde er als jüngster Preisträger mit den Amadeus Award in der Kategorie "Song of the year" mit dem Lied „Zefix“ ausgezeichnet. Seit September 2022 ist er bei Universal Music Austria unter Vertrag. Wenn andere in dem Alter sich beispielsweise für den Klimaschutz engagieren, werden sie oftmals beschimpft und verspottet. Wenn Chris Steger auf der Bühne von einer besseren Welt singt, kommt Jung und Alt und bezahlt Eintritt dafür.