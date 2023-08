„Singen mit Aussicht“ im Raabser Stadtkrug

Trotz gegenteiliger Prognose spielte auch das Wetter mit, der Regen hatte eine Pause eingelegt. Mit viel Charme und Humor motivierte Bettina Ledwinka, die engagierte Leiterin des Gemischten Chors des Gesangs- und Musikvereins Raabs, die Gäste zum Mitsingen. Michaela Haidl, die an der Musikschule Thayaland unterrichtet, begleitete die Sänger und Sängerinnen am Akkordeon, an der Steirischen Harmonika und an der Gitarre. Für jeden Gast lag ein von der Chorszene Niederösterreich zusammengestelltes Liederheft auf, das am Ende auch mit nach Hause genommen werden durfte.

Viele bekannte und auch weniger populäre Lieder waren zu hören, beginnend mit Beethovens „Ode an die Freude“ über verschiedene Kanons, Jodler und traditionelle Volkslieder, Austropop – wie Hubert von Goiserns sehnsuchtsvolles Stück “Weit, weit weg“ oder „Großvåter“ von STS – bis zum schottischen Traditional „My Bonnie Is Over the Ocean“.

Aber es wurde nicht nur gesungen, sondern auch getanzt, zu zweit, zu viert und zu sechst, zu den Volksweisen „Håmmerschmiedgselln“ und „Strohschneider“. Zwischendurch trug Günther Gamsriegler, der Obmann des Gemischten Chores, heitere Texte und Gedichte vor, las Isolde Kerndls „Mensch und Viech“ und auch ziemlich Deftiges, wie „Feazate Sprich“. Nach dem Volkslied aus dem 13. Jahrhundert „Die Gedanken sind frei“ rezitierte er das titelmäßig sehr ähnliche, inhaltlich jedoch grundverschiedene Gedicht „Die Getränke sind frei“, worauf Stadtkrug-Chefin Julia Zwickl großzügig eine Runde an alle ausgab.

Das gemeinsame Singen erzeugte eine frohe und kollektive Stimmung zwischen dem Chor und den begeistert mitwirkenden Gästen.