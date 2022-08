Kulturbrücke Fratres: Das Phänomen Alchemie

Werbung

„Alchemie in der Zeit Rudolfs II. – Natur, Kunst, Wissenschaft“, ein anspruchsvolles Thema, das bemerkenswert viele Menschen am Samstagnachmittag zum Besuch der Kulturbrücke Fratres motivierte. Der musikalische Auftakt der Veranstaltung fand im passenden Ambiente statt: Das Prager Ensemble Vagantes spielte Musik aus der Zeit der Renaissance im Gutshofs von Fratres, welcher in eben dieser Epoche errichtet wurde.

Martin Konvalinka (Bariton, Kantele), Antonín Hlaváček (Tenor), Veronika Konvalinková (Sopran, Blockflöte), Martina Mrvová (Mezzosopran, Portativorgel), Barbora Hulcová (Laute) und Melusine de Pas (Viola da Gamba) spielten in dem mit eindrucksvollen Kreuzgewölben und besonderer Akustik ausgestatten großen Galerieraum des Gutshofs das Konzert „Alchemia et devotio“ (Alchemie und Frömmigkeit) mit einer Auswahl von Stücken aus der Sammlung „Atalanta fugiens“ von Michael Maier und aus „Sacrarum odarum libri duo“ von Jan Campanus Vodňanský, einschließlich des Satzes „Rorando coeli“, dessen formale Vollkommenheit fasziniert. Die sechs Musiker sangen und spielten auf hohem Niveau in klarer, reiner Stimmung, sie begeisterten die Zuhörer durch ihre fesselnde Ausdruckskraft und hohe Virtuosität.

Nach dem Konzert wechselte das Publikum in den großen Saal, in dem Lenka Ovčačková, Organisatorin des Veranstaltungstages, zwei Experten für die Geschichte der Alchemie vorstellte.

Der tschechische Kunsthistoriker Ivo Purš, Spezialist am Institut für Kunstgeschichte der Prager Akademie der Wissenschaften, hielt einen Vortrag über die zahlreichen am Hofe Rudolfs II. tätigen Künstler und Alchemisten und gab Einblick in deren Arbeiten und Erkenntnisse. In den Kunst- und Wunderkammern in Prag wurde die Vielfalt des Universums im Kleinen abgebildet.

Produkte menschlicher Kunstfertigkeit wurden Wundern der Natur gegenüber gestellt, Trophäen exotischer Tiere in Instrumente eingebaut, Edelsteine, Alabaster, Marmor in Malereien als Abbildung kosmischer Kräfte verwendet. Es gab Vergleiche von Kunst- mit Naturgegenständen, so symbolisierte die Darstellung der Vereinigung zweier Menschen in der Kunst die chemische Reaktion der Urmaterien Sulphur (Schwefel) und Mercurius (Quecksilber).

„Alchemistische Kunst-Stücke in gutter Ordnungk“

Rudolf Werner Soukup, Dozent am Institut für Didaktik der Chemie und Lehrbeauftragter für Geschichte der Chemie, stellte ausgewählte Beispiele aus den 1361 alchemistischen Rezepten vor, die in dem Manuskript „Alchemistische Kunst-Stücke in gutter Ordnungk“ von Johann Hennemann Reising enthalten sind. Der 1545 in Breslau, Schlesien, geborene Hennemann Reising kam 1590 als Hofarzt zu Rudolf II.

Die in der viele Seiten umfassenden Handschrift angeführten Rezepte sind fast durchwegs aus Stoffen der anorganischen Chemie zubereitet. Manche von ihnen dienten medizinischen Zwecken, auch trinkbares Gold, eine kolloidale Goldlösung, wurde hergestellt.

1602 entdeckte man die Bologneser Leuchtsteine, die aus Bariumsulfid bestehen. Sie leuchten in der Dunkelheit nach, wenn sie zuvor dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Es dürfte die erste Beobachtung von Phosphoreszenz, oder richtigerweise Photolumineszenz, gewesen sein.

Parabel vom Glück

Jevgenij Ibragimov und Dimitar Dimitrov ließen im künstlerischen Figurenspiel Puppen die Parabel vom Glück erzählen. Foto: Freisel

Im großen Galerieraum führten am frühen Abend zwei Puppenspieler – der in Tscherkessk, Nordkaukasus, geborene Jevgenij Ibragimov und der aus Bulgarien stammende Dimitar Dimitrov – in einem künstlerischen Figurenspiel die Zuseher in die Parabel vom Glück ein. Diese allegorische Sage ist in der tscherkessischen Tradition ein unverzichtbarer Teil von Zeremonien bei Hochzeitsfesten, Geburten, aber auch bei Todesfällen oder Schlachten und soll die Menschen daran gemahnen, dass sie nicht hilflos dem Schicksal ausgeliefert sind, sondern die Option haben, das Glück herbeizurufen und zu bewahren.

