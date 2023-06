Schnuppern bei der Blasmusik in Windigsteig

„Zuhören, Sehen und Selber ausprobieren!“ - das war das Motto des Musikvereins Blasmusik Windigsteig, als die Volksschulkinder von Windigsteig in das Musikheim eingeladen wurden.

Nach einer kurzen Präsentation des Musikvereins, der Instrumente und einem kleinen Einblick in die letzte Marschwertung, durften die Kinder die Musikinstrumente selbst ausprobieren. Die Schüler der ersten bis vierten Schulstufe, insgesamt 34 Kinder, zeigten großes Interesse sowie Begeisterung an der Musik. Spaß und Freude sowie das gemeinsame Musizieren und Beisammensein steht beim Musikverein Blasmusik Windigsteig an erster Stelle. Auch bei einer „offenen Musikprobe“ einige Tage später wurde zum gemeinsamen Musizieren eingeladen, wo einige Kinder der Volksschule erneut teilnahmen.

An einer Schnupperprobe kann nach Absprache mit Obfrau Tanja Pfeiffer jederzeit teilgenommen werden. Besteht Interesse ein Musikinstrument erlernen zu wollen, wird der Musikschulunterricht von den Musikschulpädagogen vom Gemeindeverband Vitis durchgeführt. Wenn sich mehrere Schüler finden besteht auch die Möglichkeit, dass der Musikschulunterricht direkt in Windigsteig stattfindet.

Beim alljährigen Häuserspielen (heuer am 12. und 13. August) sowie beim Laurenzi Kirtag am 13. August wird der Musikverein Blasmusik Windigsteig wieder zu hören sein.