Raabser bereichern Militärmusik NÖ

Wer derzeit die Gelegenheit hat, die Militärmusik Niederösterreich zu hören, der kann dort gleich drei junge Musiker aus der Gemeinde Raabs finden. Daniel Bauer, Michael Valenta und Christoph Piffl sprachen über ihre Motivation, dieser beizutreten.

Die zentrale Funktion der Militärmusik NÖ besteht in der Umrahmung sämtlicher militärischer Anlässe und Feierlichkeiten des Militärkommandos Niederösterreich. Dazu zählen Flaggenparaden, Festakte, Kommandoübergaben und vor allem Angelobungen. Darüber hinaus gibt es jedes Jahr einige Benefizkonzerte, das Frühjahrskonzert im Festspielhaus St. Pölten oder die Zusammenziehung aller neun Militärmusiken.

Die jungen Musiker verpflichten sich nach dem sechsmonatigen Grundwehrdienst für weitere sieben Monate. Für die Aufnahme bei der Militärmusik müssen beim Vorspieltermin in St. Pölten eine Etüde und ein Vortragsstück auf mindestens Silber-Niveau des Jungmusiker-Leistungsabzeichens und Tonleitern sowie Blattlesestücke vorgetragen werden.

Wie alles begann

Eines haben die drei Musiker gemeinsam: Alle kamen bereits in frühester Kindheit mit der Musik in Berührung. „Richtig begonnen hat alles mit einem Schnuppertag in der Musikschule Thayatal. Dabei entschloss ich mich schnell, dass ich die große Tuba spielen wollte. Eifrig nahm ich das Instrument in die Hände und brachte auf Anhieb einen Ton heraus“, erinnert sich Daniel Bauer, der mittlerweile auch Tenorhorn erlernt.

Die Mutter und der Onkel von Michael Valenta spielten in einer Kapelle. So war es nicht verwunderlich, dass dieser mit sechs Jahren den ersten Unterricht bekam und nach einem Jahr von der Blockflöte zur Trompete wechselte.

„Mein persönlicher musikalischer Werdegang begann im Alter von fünf Jahren mit dem Schlagzeugunterricht an der Musikschule Thayatal bei Michael Treadaway. Seit ein paar Jahren spiele ich auch Akkordeon und singe gelegentlich“, bestätigt Christoph Piffl den hohen Stellenwert, den Musik für seine Familie hat.

Vorbilder

„Der international bekannte, gebürtige amerikanische Tubist Jon Sass. Bei seinem Musizieren gibt es nicht ansatzweise etwas auszusetzen. Jeder Ton gestochen scharf und vom Blatt spielen kann er sowieso. Ich lernte ihn bereits vor vielen Jahren beim Brassworkshop in Langau kennen und nehme seit dem Vorjahr Unterricht bei ihm“, antwortet Daniel Bauer begeistert, auf die Frage nach Vorbildern.

Auch Michael Valenta hat einen Musiker, dem er nacheifert: „Mein derzeitiges Vorbild ist Christian Hollensteiner, weil er meiner Meinung nach einer der besten Allrounder in Hinblick auf verschiedenste Musikstile ist.“

Bereits seit vielen Jahren begleitet wird Christoph Piffl von seinem Vorbild. „Das ist mein langjährigen Schlagzeuglehrer Michael Treadaway, der mir unzählige musikalische Inhalte und Fähigkeiten vermittelt hat. Von diesen profitierte ich noch heute.“

Alltag des Militärmusikers

Nach der morgendlichen Standeskontrolle spielen sich die Musiker individuell in den jeweiligen Registern (Instrumentengruppen) ein. Anschließend beginnt das gemeinsame Einspielen im großen Orchester, gefolgt von der Gesamtprobe mit dem Militärkapellmeister. Registerproben am Nachmittag, wo genauer ins jeweilige Detail geprobt wird. Daneben gibt es auch Zeit, um Sport zu betreiben (Laufen, kaserneneigenes Fitnessstudio).

Weitere Engagements

Es gibt kaum einen Musiker, der nicht in mehreren Kapellen oder Bands spielt. So auch Daniel Bauer: „Ich spiele bei der Stadtkapelle Raabs, der Jugendkapelle Raabs, aber auch bei den ‚Rossinger Musikanten‘ und bei den ‚Die W4‘s‘.“

Ähnlich die Antwort von Michael Valenta: „Neben der Militärmusik spiele ich auch noch bei den ‚Rossinger Musikanten‘, beim Musikverein Raabs und der Partie ‚dreiviertel sieben‘.“

„Neben meiner Stammkapelle, der Stadtkapelle Raabs, spiele ich bei der Jugendkapelle Raabs, bei den ‚Rossinger Musikanten‘ sowie bei einigen Musikschulprojekten der Musikschule Thayatal mit. Durch meine Zeit bei der Militärmusik NÖ lernte ich viele neue Kammeraden kennen, weshalb auch neue musikalische Konstellationen und Musikgruppen zu meinen bestehenden hinzukamen“, schildert Christoph Piffl seine musikalische Laufbahn.

Berufliche Zukunft

„Es gibt nur sehr wenige Berufs-Tubisten. Deshalb werde ich wohl in Zukunft leidenschaftlicher Hobbymusiker bleiben“, zieht Daniel Bauer ein nüchternes Resümee.

Ebenso Michael Valenta: „Obwohl mir das Leben als Berufsmusiker sehr gefällt, soll die Musik in Zukunft weiterhin ein Hobby bleiben.“

Ganz konkrete Pläne zu seiner beruflichen Zukunft hat bereits Christoph Piffl: „ Meine berufliche Zukunft sehe ich in der Weiterführung des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebes und in meiner Ausbildung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Die Musik wird in meinem Leben immer eine sehr wichtige Rolle spielen und mein zentrales Hobby bleiben, welches als Ausgleich zum beruflichen Leben enorm wichtig ist.“

