Plötzlicher Tod schockt Musiker

Tief betroffen erfuhren Arbeitskollegen, Musikerkollegen und die Waidhofner Bevölkerung die Nachricht vom plötzlichen Tod von Manfred Bauer, der am 25. Mai im 63. Lebensjahr verstarb.

Nach der Absolvierung der Grundschulen und der Handelsschule in Waidhofen trat Bauer 1979 als Kanzleiangestellter bei der Stadtgemeinde Waidhofen ein und legte diverse Dienstprüfungen ab, sodass er über verschiedene Stationen zum Bereichsleiter des Meldeamtes und schließlich zum Bereichsleiter der Bürgerservicestelle wurde. Er war für Meldewesen, Märkte, Feuerwehrangelegenheiten, aber auch für Wahlen zuständig. Mit 1. April des Vorjahres ging Manfred Bauer in Altersteilzeit, das Dienstverhältnis beendete er aufgrund seines Pensionsantrittes am 31. Jänner dieses Jahres.

Bauer war über 50 Jahre Saxophonspieler

Eines seiner größten Hobbies war die Musik. Manfred Bauer war seit seiner Kindheit ein begnadeter und begeisterter Musiker. Bereits mit 13 Jahren wurde er im Jahr 1974 mit seinem Tenorsaxophon in das Blasorchester Waidhofen aufgenommen. „Manfred war nicht nur ein verlässlicher und ausgezeichneter Musiker, er war auch viele Jahre Stabführer und Obmann des Blasorchesters“, erinnert sich Claudia Pfeiffer, Obfrau des Blasorchesters Waidhofen, an den verstorbenen Musikerkollegen, der im Vorjahr zum Ehrenmitglied ernannt worden war.

Viele junge Musiker auf den ersten Schritten begleitet

Er war von Anfang an eine tragende Stütze in der damaligen Jugendkapelle und im Blasorchester. Es war aber nicht nur seine überragende Musikalität, sondern auch besonders sein fröhliches und immer freundliches Wesen, das ihn in all den Jahrzehnten zum „Mister Blasorchester“ gemacht hat. Viele junge Musiker hat er in seiner aktiven Zeit als Registerführer humorvoll und sehr wertschätzend bei den ersten, noch unsicheren Schritten in das Orchester eingeführt.

„Unvergesslich sind uns seine launigen Moderationen bei unzähligen Frühschoppen und

Musikerheurigen, die er von seinem Notenpult aus zur Freude der Gäste zum Besten gegeben hat. Unvergesslich sein 'Badeschluss am Bosporus' für den Graf Starhemberg-Marsch“, hält Musikerkollege Thomas Führer in seinen Erinnerungen fest.

Manfred Bauer war auch ein begabter Organisator und Menschenführer, und mit diesen Qualitäten hat er von 1992 bis 2000 äußerst erfolgreich das Blasorchester in allen organisatorischen Belangen als Obmann geführt.

Der Verstorbene war auch Gründungsmitglied und viele Jahre schwungvoller Saxophonist in der Waidhofner Big Band-Formation.

Bei unzähligen Messen hat er darüber hinaus in der Stadtpfarrkirche den „Spontanchor“ der Pfarre als Saxophonist tatkräftig unterstützt.

Für alle diese Leistungen erhielt Manfred Bauer im Jänner 2014 hochverdient das Kulturehrenzeichen der Stadt Waidhofen verliehen. Auch der Niederösterreichische Blasmusikverband ehrte ihn mehrmals für sein unermüdliches Wirken im Dienste an der Musik.

Begräbnis am 3. Juni in der Pfarrkirche Waidhofen

„Lieber Manfred, wir danken Dir für alles, was Du in mehr als 40 Jahren für die Musik, für das

Blasorchester, aber ganz besonders für uns, Deine Freunde, gemacht hast! Wir werden Dich so vermissen!“, verabschieden sich die Musikerkollegen emotional.

Manfred Bauer wird am Samstag, 3. Juni, ab 13 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Waidhofen aufgebahrt und um 14 Uhr mit einem feierlichen Trauergottesdienst verabschiedet, ehe er im Friedhof in Waidhofen beigesetzt wird. Anstelle einer Betstunde ersuchen die Angehörigen um ein stilles Gebet.

