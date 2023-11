„Begegnungen“ im Theater an der Mauer in Waidhofen/Thaya

Die ersten gemeinsamen Konzerte der beiden ehemaligen Waidhofner liegen rund vierzig Jahre zurück. In verschiedenen Formationen und in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen kreuzten sich die musikalischen Pfade im Laufe der Jahrzehnte immer wieder. Die Wohnsitze verlagerten sich allerdings in entgegengesetzte Richtungen – Litschau und Laa an der Thaya – was die Anzahl der Begegnungen in den letzten Jahren drastisch reduzierte. Und gleichzeitig die Freude über ein Treffen steigerte.

Schöne Begegnungen in Erinnerung behalten

Genau das greifen die beiden nun in ihrem ersten gemeinsamen Duoprogramm auf: den Wert einer Begegnung und die Folgen daraus: „Es sind die Begegnungen, die unser Leben beeinflussen, Gedanken anstoßen, Diskurs ermöglichen. Und die besonders schönen Begegnungen sollte man sich stets in Erinnerung rufen, die Unangenehmen beschäftigen einen ohnehin meist zu lange“, meinen die Musiker.

Es geht also um ausgeprägten Optimismus ohne Schönmalerei, um Freude ohne Oberflächlichkeit und um das Verbindende, das der Musik ohnehin schon immer nachgesagt wird. Johannes und Manfred bringen einen Mix aus eigenen Liedern und Neuinterpretationen auf die Bühne, die von den zahlreichen Begegnungen in beider Leben geprägt ist. Und davon gab es genug, viele davon mit Musikern unterschiedlicher Herkunft und Stilrichtungen. Aus all diesen Begegnungen schöpft das Programm seine Vielfalt und Lebendigkeit – und aus der Spielfreude der beiden Protagonisten.

