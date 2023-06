Blockflöten erklangen in Groß-Siegharts

Die Blockflötenklasse der Musikschule Groß-Siegharts gestaltete am 26. Mai einen Klassenabend im Stadtsaal. Auf einem Instrumentarium von Sopranino-, Sopran-, Alt- und Tenorblockflöte zeigten 13 Schüler von Katharina Merzdovnik, was sie in diesem Jahr gelernt haben. Das Repertoire reichte von Kinderliedern über Volkslieder und barocke Werke bis zu schwungvollen, modernen Stücken. Einen Gastbeitrag steuerte eine Schülerin aus der Klasse Stefan Weikertschläger auf der Klarinette bei.

