Freude am Musikschulunterricht

Beim Konzert zum „Tag der Musikschulen“ konnte in der Musikschule Vitis ein breites Programm dargeboten und die Vielfalt von Instrumenten vorgestellt werden. Von Schülernim 1. Lernjahr bis hin zu Beiträgen auf höchstem Niveau, von Schülern welche sich auf die Goldprüfung vorbereiten, wurde viel geboten. Eine Kooperationsklasse „Spielmusik“ der Volksschule Vitis mit einem Mitmachlied war ebenso dabei wie erwachsene Schüler mit dem Volksmusikensemble.

Am Samstag dem 3. Juni findet unter Anleitung der Lehrer das Instrumente ausprobieren an zwei Standorten statt, in Allentsteig von 9.30 bis 11 Uhr in der Musikschule, Hauptstraße 24 und in Vitis von 14.30 bis 16 Uhr im Haus der Musik und Kultur. Schnupperstunden werden natürlich auch angeboten. Anmeldungen für einem garantierten Ausbildungsplatz sind bis 16. Juni möglich. Weitere Infos sind erhältlich bei Musikschulleiter Manfred Kreutzer 0664/366 9362 oder musikschule@vitis.gv.at

