Zwei Konzerte mit viel Abwechslung

Kürzlich fanden zwei Vorspielabende der Blockflötenklasse von Bernadette Noé-Nordberg und der Saxophonklasse von Dominik Stumpfel in der Musikschule Thayatal in Oberndorf-Raabs statt.

Aufgrund der vielen Beiträge, wurde das Programm in zwei Konzerte aufgeteilt. Den Anfang machte ein Blockflötentrio mit dem Menuett aus der Feuerwerksmusik von G. F. Händel. Es folgten viele tolle Beiträge, welche nicht nur von einzelnen Schülern dargeboten wurden, sondern auch Duette, was für das junge Alter vieler Schüler, eine große Herausforderung war, welche sie aber bravourös meisterten. Im Programm waren Klassiker wie „Backe, backe Kuchen“, „Alouette“ und „We are the world“ zu finden, aber auch nicht so bekannte Titel, die aber ebenso gut beim Publikum ankamen. Den Abschluss des ersten Konzertes machte ein Blockflötenensemble, ehe es in eine Mittagspause ging.

Der zweite Teil begann mit dem Kindergartenensemble. Auch im zweiten Konzert gab es ein bunt gemischtes Programm von Klassikern wie „My Bonnie is over the Ocean“, „Summ, summ, summ“ und auch dem ein oder anderen Geheimtipp, von nicht so bekannten, aber dennoch leicht eingänglichen Liedern. Es gab viel Abwechslung von Solo- und Ensemblebeiträgen. Ein Beitrag zeigte auch, dass Blockflöte und Saxophon gemeinsam wundervoll harmonieren können. Bei diesem Duett standen die Geschwister Carolina und Christoph Zeilinger gemeinsam auf der Bühne, wo sie den Titel „Das perfekte Team“ aufführten. Als letzten Beitrag des Konzertes gab es noch ein Blockflötenensemble zu hören.

Harmonisch wirkten Saxophon und Blockflöten in einem gemeinsamen Vorspielabend mit. Foto: Musikschule Thayatal

Stolz auf die souveränen Auftritte sind nicht nur die beiden Lehrer, sondern auch Musikschuldirektor Michael Treadaway sowie die Familien und Freunde der Schüler.