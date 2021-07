An einem lauen Sommerabend durften die Gäste vergangenen Samstag dem internen Abschlusskonzert der Musikschule Thayatal am Raabser Hauptplatz lauschen.

In einem abgegrenzten Bereich gaben die Schüler beim ersten Sommerabendkonzert der Saison Ensembles und Solos zum Besten, welche mit einem kräftigen Applaus – unter anderem von Bürgermeister Rudolf Mayer, Vizebürgermeister Franz Fischer und Kulturstadträtin Margit Auer – belohnt wurden. Gesangseinlagen und Beiträge des Schülerorchesters rundeten das Programm ab.

„Wir sind sehr froh, wieder gemeinsam mit mehreren Klassen auftreten zu dürfen und die Gäste so wenigstens indirekt am Konzert teilhaben lassen zu können“, so Musikschulleiter Michael Treadaway im Anschluss. Ein Konzert mit einbezogenem Publikum hätte sie nämlich aufgrund der derzeit geltenden Maßnahmen vor enorm große und aufwendige Hürden gestellt – und schließlich soll ja die Freude am Musizieren im Vordergrund stehen.