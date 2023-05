Mehr als 100 Schüler auf der Bühne

Die Musikschule der Stadt Groß-Siegharts veranstaltete im Rahmen der Tage der niederösterreichischen Musikschulen im Stadtsaal ihr großes Jahreskonzert. In einem bis auf den letzten Sitzplatz gefüllten Stadtsaal eröffneten die Kinder der musikalischen Früherziehung mit dem Lied „Die Biber haben Fieber“ einen toll organisierten Konzertnachmittag.

Musikschulleiter Stefan Weikertschläger und sein Kollege Julian Albert Kranner teilten sich die Moderation, wobei beide immer wieder das Publikum zum interaktiven Mitmachen animierten, was ihnen sowohl bei Sprechgesängen als auch beim Singen der Melodie zu der allseits bekannten Nummer „The Final Countdown“ bestens gelang. Auf dem Programm standen ansonsten nur Ensemblebeiträge und so standen im Laufe des Nachmittages mehr als 100 Kinder und Jugendliche auf der Bühne. Den Abschluss des Konzertes bestritt das Jugendorchester „ die Musikfüchse“, das sich gerade auf ein Jugendorchestertreffen Ende Juni in Eggenburg vorbereitet.

Den absoluten Höhepunkt lieferte jedoch der einzige Solist an diesem Nachmittag. Gregor Friedrich aus der Klasse Andreas Meißl wurde heuer beim Landeswettbewerb „prima la musica“ zum Landessieger in der höchsten Stufe IVplus gekürt und zeigte einmal mehr mit dem Largo aus dem Trompetenkozert von Neruda, dass er eine absolute Bereicherung im Kulturleben von Groß-Siegharts ist.

