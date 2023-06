Musikerabzeichen erhalten

Ein vielfältiges Programm boten die Schüler beim Musikschulkonzert in Windigsteig. Diesmal waren auch viele erwachsene Schüler in verschiedene Ensembles eingebunden. Vom Volksmusikensemble bis hin zu Pop-Ensembles mit aktuellen Hits war alles dabei. Ebenso wurden an der Blockflöte, Gitarre, Horn, Schlagzeug, Klarinette und einem Posaunen-Quartett bekannte Stücke interpretiert. Bürgermeister Nikolaus Noé-Nordberg lobte die musikalische Entwicklung aller, ob jung oder fortgeschrittenen Alters. Im Rahmen des Konzertes überreichte Musikschulleiter Manfred Kreutzer das Junior-Abzeichen an Johanna Noé-Nordberg am Instrument Horn. Die Schülerinnen Sabine Bartl, Andrea Bartl, Kerstin Weber, Sonja Kaster und Alexandra Bauer erhielten das Bronze-Abzeichen für ihre abgelegten Prüfungen an Gitarre und E-Bass.

