Eine Vielzahl unsterblicher Melodien schuf Franz Lehár, der österreichische Komponist ungarischer Herkunft, in seinen Operetten.

Zum 150. Geburtstag des berühmten Musikers führte Manfred Müssauer, Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Donau Philharmonie und Initiator des Festivals „Musikwelten“, durch das Schaffen des Meisters der Silbernen Operettenära.

Hilfsaktion Manfred Müssauer: „Mit Beirut verbunden“

Am vergangenen Wochenende gastierte Müssauer mit dem Orchester der Donau Philharmonie und den Vokalisten Arabella Fenyves und Hans-Georg Priese in seiner Heimatstadt Waidhofen. Er hatte für die Hommage an den großen Tondichter Operetten aus der späteren Schaffenszeit Lehárs gewählt, in der dieser in seinen Kompositionen Handlungen jenseits von muffigem Kitsch bevorzugte, Geschichten, die nicht unbedingt in ein Happy End münden mussten.

Arabella Fenyves und Hans-Georg Prieske mit viel stimmlichem Glanz

Die Sopranistin Arabella Fenyves, die auch als Moderatorin durch den Abend führte, und der Tenor Hans-Georg Priese packten ihre Darbietungen in viel Schmelz und stimmlichen Glanz. Bekannte Arien wie „Gern hab‘ ich die Frau’n geküsst“ oder „Niemand liebt dich so wie ich“ aus der Operette „Paganini“, mit der Lehár dem Teufelsgeiger Niccolò Paganini ein Denkmal setzte, die Leichtigkeit, mit der Graf Danilo, der Schwerenöter aus „Die lustige Witwe“, durchs Leben und zu Maxim geht, das Lied „Meine Lippen sie küssen so heiß“ der Giuditta, das gefühlvoll vorgetragene „Vilja-Lied“, aber auch weniger populäre Lieder wie „Schatz ich bitte dich, komm heut Nacht“ aus „Frasquita“ rissen das Publikum zu Szenenapplaus und Begeisterungsrufen hin.

Jenseits des Operetten-Programms spielte das Orchester unter Müssauers präzisem Dirigat den Walzer „Gold und Silber“, in dem Lehár mehr die Melodie, weniger den Rhythmus in den Vordergrund stellte.

Um den Menschen im Libanon nach der verheerenden Explosion im Beiruter Hafen zu helfen, bat Müssauer die Konzertbesucher um Spenden für die Caritas im Libanon.