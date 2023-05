Heiteres und Besinnliches zu Mutters Ehrentag

Der Muttertag stand am 14. Mai auch im Theater an der Mauer im Mittelpunkt. Bereits im Vorfeld hatte Ewald Polacek in der Dramatischen Schreibwerkstatt zu themenbezogenen Texten aufgerufen. Viktoria Kutil, Helene Arhant, Eva Boden und TAM-Hausautorin Christine Reiterer lieferten die passenden Worte, um einen heiter-vergnüglichen Abend gestalten zu können, der jedoch auch Tiefgründiges zum Thema Mutter offenbarte.

Ein Brief an die Mutter (und dann später die Antwort an die Tochter) zeigte, wie wenig die Generationen oft voneinander wissen und wie wichtig doch die Kommunikation wäre. Auch die „Familie Grapsch“ wurde besucht und zeigte, dass Mutterliebe auch bei einem etwas missratenen Sohn nicht aufhört. Natürlich durfte der mittlerweile allseits gegenwärtige Gendergedanke nicht fehlen. Schließlich sind Mütter mittlerweile „gebärende Personen“ (Anm. Ewald Polacek, auf seine Figur deutend „Nein, ich bin keine solche, ich schaue nur so aus!“) und auch die Abschaffung des Muttertages (und des Vatertages) wurde diskutiert, denn zukünftig soll es nur noch einen „Elterntag“ geben. Für besondere Heiterkeit sorgte ein Beitrag zur „Last Generation“ aus der Feder (oder dem Computer) von Christine Reiterer.

Der Abend wurde in Form einer szenischen Lesung gestaltet, die Ewald Polacek als einzigem lesenden Mann Enormes abverlangte, schließlich musste er in zahlreiche Ehemann-Rollen schlüpfen. Unterstützt wurde er von seinen Wahl-Frauen Christine Reiterer, Helga Reiter und Inge Rosenauer. Für musikalische Umrahmung sorgte Franz Wieczorek am Akkordeon. Klassiker aus dem Genre der Muttertagsgedichte wurden von Karoline Zwinz interpretiert, die sich damit einen Platz in den Besucherherzen sicherte.

