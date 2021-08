22 Jahre (!) nach der Errichtung wurde nun das Reichhartser Kreuz gesegnet. Aber wie das?

Flurdenkmäler wie Marterl und Kreuze wurden sehr oft an besonders markanten Stellen wie Weggabelungen situiert. So stand das frühere Reichhartser Kreuz etwa 50 Meter weiter östlich an der Gabelung des Reichhartser Weges mit einem mittlerweile aufgelassenen Stichweg. Ursprünglich war es ein großes Holzkreuz. Nachdem dies in einem schlechten Zustand war, wurde es zu Beginn der 1960er durch ein Gusseisenkreuz aus dem Friedhof ersetzt. Im Zuge der Umgestaltung des gesamten Wegenetzes in der Katastralgemeinde Ludweis ab den 1980ern wurde der angeführte Stichweg aufgelassen – und das Eisenkreuz entfernt.

„Herausforderung habe ich angenommen“

„Als die umfangreichen Wegebaumaßnahmen Ende der 1990er erfolgreich abgeschlossen werden konnten, hat mich der Wegebauobmann Erich Weißkirchner ersucht, ein neues Reichhartser Kreuz anzufertigen, als Dank dafür, dass das gesamte Wegebauvorhaben reibungslos und vor allem unfallfrei bewerkstelligt werden konnte“, erzählt Fritz Kadernoschka. „Diese Herausforderung habe ich als dankbarer Vater von zwei gesunden Kindern gern angenommen.“

Nach einigen Diskussionen wurde ein neuer Standort gefunden: ein übrig gebliebenes kleines Dreieck an der Gabelung des Reichhartser Weges mit dem Langföhrenweg. „Gemeinsam mit meinem Vater habe ich im Mai 1999 das 4,3 Meter hohe Kreuz aus Lärche angefertigt. Die Gestaltung orientiert sich am Turmkreuz der Ludweiser Pfarrkirche. Wir haben es auch dann zum Ort Ludweis und zur Kirche hin ausgerichtet“, so Kadernoschka. „Einer alten Tradition zufolge haben wir rund um das Kreuz einen sogenannten ‚Heiligen Bezirk‘ geschaffen, mit vier circa ein Meter hohen Holzstehern und einer horizontalen Umrandung, nach Ludweis hin offen.“

Unglaublich aber wahr: Es konnte in den folgenden Jahren kein Termin gefunden werden, das Kreuz zu segnen. Nach der Generalsanierung im Vorjahr konnte man am Christophorussonntag endlich ein verspätetes kleines Fest als „Vergelt’s Gott“ für die gelungenen Wegebaumaßnahmen feiern, als Höhepunkt mit der Segnung des „Neuen Reichhartser Kreuzes“.